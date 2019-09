Kita Niederstaufen: Mehr Platz durch Umbau

Der Umbau und die Erweiterung der Kindertagesstätte (Kita) St. Wendelin in Niederstaufen zu einem „Haus für Kinder“ steht schon länger an. Jetzt hat sich der Sigmarszeller Gemeinderat erneut mit dem Projekt befasst. In der jüngsten Sitzung ging es zum einen um den künftigen Bedarf an Betreuungsplätzen, zum anderen um die Baumaßnahme, die so schnell wie möglich realisiert werden soll. Wie berichtet können die Räume der ehemaligen Volksbank-Filiale, die sich im gleichen Gebäude befindet, von der Kita genutzt werden. Pläne für den Umbau liegen bereits vor. Träger der Einrichtung ist die katholische Kirche.

Aktuell verfügt die Kita in Niederstaufen über 45 Betreuungsplätze, die sich auf 25 für Kindergarten-, zehn für Schul- und zehn für Krippenkinder aufteilen. Seit vergangenem Jahr fehlen in der Gemeinde Betreuungsplätze für Kindergartenkinder – freie Kapazitäten dafür gibt es weder in St. Wendelin noch in der Kita St. Raphael im Ortsteil Schlachters. Nun hat der Gemeinderat den Bedarf von zehn zusätzlichen Kindergartenplätzen (für Kinder von drei Jahren bis zur Einschulung) beschlossen – erweiterbar auf zwölf Plätze. Die Entscheidung darüber liegt bei der Regierung von Schwaben, die auch für die Förderung des Bauvorhabens zuständig ist.

Hortgruppe in Bankräumen

Nach einem gemeinsamen Ortstermin in der Kita Niederstaufen mit Vertretern der Gemeinde und der Kirche, der Kita-Leitung und Architekt Christian Auerbach im April 2018 hatte das Landratsamt Lindau dem geplanten Umbau zugestimmt. War zunächst angedacht, die neue Kindergartengruppe in den freigewordenen Bankräumen unterzubringen, schlug die Regierung von Schwaben zwischenzeitlich vor, diese für die Mittagsbetreuung der Schulkinder (Hortgruppe) zu nutzen. In deren bisherigem Raum im Erdgeschoss könnten dann im Gegenzug die zusätzlichen zehn Plätze für Kindergartenkinder eingerichtet werden. Um ausreichend Platz zu haben, müsste dafür allerdings noch die Garderobe in das Untergeschoss verlegt werden.

Nach Berechnungen von Architekt Auerbach würde der Umbau insgesamt fast 204 000 Euro kosten. Bei einer maximal möglichen Förderung von gut 155 000 Euro würde der Eigenanteil der Gemeinde knapp 49 000 betragen. Allerdings sei noch unklar, wie hoch der Zuschuss der katholischen Kirchenstiftung ausfallen werde, hieß es in der Gemeinderatssitzung.

Am Ende beschlossen die Räte die Bedarfsnotwendigkeit des Vorhabens, sprich den Bedarf von 55 Betreuungsplätzen (zehn Schulkinderplätze, 35 Kindergartenplätze und zehn Krippenplätze) für den Ortsteil Niederstaufen. Ebenso einstimmig fiel der Beschluss für die Erweiterung der Kita St. Wendelin, insbesondere „die Baumaßnahme unverzüglich zu realisieren, sobald die Förderzusage der Regierung von Schwaben oder die Zusage für einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn vorliegt“.