Kaum Abgänge und zwei neue Teams

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 08.07.2021 fand, bedingt durch Einschränkungen durch die Pandemie verzögert, beim Tennisclub Sigmarszell die Jahreshauptversammlung statt. Im Clubheim in der Weiherstraße in Schlachters wurden die Weichen für eine weiterhin gute Entwicklung des Vereins gestellt. Da der Tennissport durch die Einschränkungen der vergangenen Lockdowns in der Sommersaison 2020 und 2021 nicht so hart betroffen war wie andere Sportarten, gibt es erfreulicherweise nur einen sehr geringen Mitgliederschwund zu verzeichnen. Im laufenden Jahr 2021 hat der TC Sigmarszell sogar zusätzlich zwei komplett neue Mannschaften, Damen 40 und Herren 40, zu den Verbandsspielen innerhalb des Bayrischen Tennis-Verbands anmelden können.

Bei den turnusmäßigen Vorstandswahlen wurden für die nächsten zwei Jahre Karen Fischer, Dieter Panowitz und Arthur Immler einstimmig zu den neuen Vorständen gewählt.

Als Wahlleiter fungierte Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe, der auch direkt zum anstehenden Vereinsfest am 07.08.2021 eingeladen wurde, um eine bereits viele Jahre alte Absprache einzulösen und selbst einmal auf dem Platz den Tennisschläger zu schwingen.

Am Tennissport Interessierte sind jederzeit herzlich eingeladen, sich Vor Ort am Platz (alternativ bei www.tc-sigmarszell.de) über die Mitgliedschaft im Verein zu informieren. Tennis ist ein Sport, den man mit ca. 6 Jahren erlernen und bis ins hohe Alter betreiben kann.