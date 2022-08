Kampf gegen „Wildwuchs“: Sigmarszell will Wohnmobile verbannen

Es ist praktisch und günstig: Wieso nicht einfach sein Wohnmobil oder Auto-Anhänger auf einem der öffentlichen Parkplätze in der Gemeinde Sigmarszell abstellen? Bürgermeister und Gemeinderäte wollen dem jetzt einen Riegel vorschieben.

Die Gemeinde Sigmarszell will Dauerparker und Camper von ihren öffentlichen Parkplätzen verbannen. Denn dafür seien diese Parkflächen nicht ausgelegt, hieß es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Es gebe hier inzwischen einen „Wildwuchs, dem Einhalt geboten werden muss“, sagte Bürgermeister Jörg Agthe.

Schilder machen Strafzettel möglich

Gelingen soll dies mit Verkehrsschildern wie beim Haus der Gastes: Die machen dort deutlich, dass nur Autos und Motorräder parken dürfen. Wohnmobile oder auch Anhänger sind da unerwünscht.

Die Gemeindeverwaltung stellte fest, dass sich das einstige Dauerparkerproblem beim Haus der Gastes in Schlachters mit Hilfe dieser Schilder verbessert habe. Denn Verstöße könne die Polizei ahnden.

Fünf weitere Parkplätze im Visier

Diese Verkehrszeichen soll nun auf weiteren Parkplätzen aufgestellt werden, und zwar an der Alten Schule Bösenreutin, am Dorfplatz in Sigmarszell-Kirchdorf, am Dorfplatz und am Sportplatz in Niederstaufen sowie am Parkplatz Ecke Kammbachstraße/Adelbergstraße in Niederstaufen.