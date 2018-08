„Jeder einzelne Spieler arbeitet gut“

Der Fußball-A-Ligist TSV Schlachters ist aktuell in der A2 die Mannschaft der Stunde. Im Bezirkspokal steht das Team im Viertelfinale und auch in der Meisterschaft läuft es rund. Zwei Spiele, zwei Siege, Platz eins: Das ist die gute Bilanz zum Auftakt. Giuseppe Torremante sprach mit Trainer Lukas Sonntag über den tollen Start seiner Mannschaft und das anstehende Derby gegen Achberg.

Herr Sonntag, Hand aufs Herz, hätten Sie vor der Saison so einen tollen Start Ihrer Mannschaft erwartet?

Ich hatte es schon für möglich gehalten, weil wir eine gute Vorbereitung hatten. Die Mannschaft wurde auch gezielt verstärkt und deshalb läuft es bei uns richtig rund. Wir stehen aber am Anfang einer langen Saison. In den Spielen lief es für uns auch immer ganz gut. Wir haben schnelle Tore erzielt. Der Gegner musste immer mehr riskieren und wir haben dann die sich bietenden Räume ausgenutzt.

Was sind die Gründe für den guten Lauf Ihrer Mannschaft?

Es ist in erster Linie die gute Arbeit jedes einzelnen Spielers, der sich in jedem Training reinhängt.Aber auch neben dem Platz ist die Euphorie sehr groß und das kommt bei der Mannschaft in den Spielen auch an. Man kann sagen, alle ziehen gut mit und das ist nicht nur auf die Spieler beschränkt.

Jonas Hermann hat von zehn Toren sieben geschossen. Was passiert, wenn er einmal nicht mitwirken kann?

Das wäre für uns ein enormer Verlust, aber die Mannschaft ist in sich so gefestigt, dass sie trotzdem erfolgreich spielen kann. Wir haben viele Spieler, die hart arbeiten, die Jonas die Bälle spielen oder dafür sorgen, dass er die Räume bekommt, die er braucht, um erfolgreich zu sein. Das Team ist sehr homogen und lernt von Woche zu Woche dazu. Jonas Hermann ist ohne Wenn und Aber trotzdem ein wichtiger Spieler.

Wie wichtig ist der neue Spielertrainer Patrick Schäfer für den Erfolg des Teams auf und neben dem Platz?

Patrick ist für die Mannschaft von unschätzbarem Wert. Er ist ein Teamplayer und lebt es vor. Auf dem Platz ist er der ruhende Pol, der aber auch die wichtigen Bälle spielen kann. Für meine Arbeit ist er mit seiner Erfahrung (spielte höherklassig) sehr wichtig. Ich kann viel von ihm lernen. Mit ihm haben wir uns enorm verstärkt. Schade nur, dass er dieses Jahr für uns nur noch zwei Spiele bestreiten wird und dann einen langen Urlaub antritt (Asien). Er kommt im Dezember wieder. Das war vor seiner Verpflichtung mit ihm so abgesprochen. Die Mannschaft ist jedoch so gefestigt, dass sie diesen schweren zeitlichen Verlust kompensieren kann.

Am Donnerstag (18.30 Uhr) kommt es zum Derby gegen Achberg. Wo entscheidet sich die Partie?

Ein Derby ist ein Derby. Kleinigkeiten entscheiden. Mehr gibt es zu diesem Spiel nicht zu sagen.

Der TSV Schlachters bestreitet bereits in diesem Jahr neun der 14 Heimspiele. Das heißt, dass Ihr Team 2019 sehr oft auswärts antreten muss. Könnte sich das am Ende negativ auf die Platzierung auswirken?

In der Tat waren wir die vergangenen Spielzeiten auswärts nicht unbedingt eine Macht. Deshalb haben wir in der Vorbereitung die Testspiele auswärts bestritten. Die Mannschaft hat gute Leistungen gezeigt, sodass es mir nicht bange ist. Wir werden auch auswärts unsere Punkte holen.