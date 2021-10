Jahreshauptversammlung des Kapellenvereins St. Wendelin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Es war keine einfache Versammlung für den Vorstand des Kapellenvereins St. Wendelin, die traditionell am 20.10., dem Wendelinstag, stattfindet. Das lag nicht allein daran, dass außer dem bis zu diesem Tag amtierenden Vorsitzenden Pfarrer Anton Latawiec von der Pfarrei Niederstaufen nur der Kassier Robert Schmied, die Schriftführerin Marion Prinz und der Vorsitzende des Reitervereins Niederstaufen Erich Kurzemann anwesend waren. Bürgermeister Jörg Agthe aus Sigmarszell hatte seinen 2. Vertreter Norbert Kurzemann geschickt und Ulrich Pfanner, Bürgermeister von Scheidegg, leitete just eine für diesen Abend einberufene Gemeinderatssitzung. Warum Pfarrer Joachim Gaida aus Scheidegg, der satzungsgemäß den Vorsitz übernehmen sollte, nicht an der Versammlung teilnahm, blieb im Dunkeln. Der Vorsitzende der Reitergruppe Scheidegg, Andreas Rudolphi, hatte angekündigt aus dem Verein austreten zu wollen, obwohl er persönlich gar kein Mitglied und als Vorstand der Reitergruppe laut Satzung „Zwangsmitglied“ als einer der Vertreter der juristischen Person Reitergruppe Scheidegg 1935 e.V. ist. Schwierig war es für die Rumpfvorstandschaft zu erklären, weshalb gerade zum 90-jährigen Jubiläum des Rittes diese Reiterwallfahrt abgesagt wurde. Es zeigte sich, dass nur drei der Vorstandsmitglieder die Entscheidung getroffen hatten, wenngleich aus dem Gesundheitsamt nur eine Empfehlung ergangen war, auf die 3G-Regelung und den 1,5 Meter Abstand bei den Reitern zu achten. Unbestritten blieb und bleibt, dass eine Entscheidung frühzeitig erfolgen muss, um notwendige Vorbereitungen wie Anträge auf partielle Straßensperrungen, Bestellung von Getränken und Speisen usw. rechtzeitig erledigen zu können und dass es keine leichte Entscheidung ist.

Eine heftige Debatte darüber erregte die Versammlung, die neben der Vorstandschaft und dem Meßnerehepaar Vogler nur acht weitere Mitglieder zählte. Vielen blieb unverständlich, weshalb der Gottesdienst unter freiem Himmel stattfinden konnte, obwohl gerade da der Mindestabstand kaum gewahrt wurde, während Reiter auf ihren Pferden coronabedingt passen mussten. Pfarrer Anton Latawiec erläuterte, dass bei Gottesdiensten unter freiem Himmel bis zu 1000 Gläubige erlaubt seien. In die Absageentscheidung waren er – so hatte es den Anschein – wie auch Bürgermeister Ulrich Pfanner und der Reitervereinsvorsitzende von Scheidegg, Andreas Rudolphi, nicht eingebunden. Auch die Information der Betroffenen schien nicht gelungen zu sein. So hing ein schweres Wetter über der Versammlung, die an diesem Abend auch noch die beiden einzigen durch Wahl zu besetzenden Positionen der Schriftführerin und des Kassiers durch Wahl bestimmen sollten. Die Kassenprüfer Nina Huber und Oskar Sinz konnten der Kassenführung ihr volles Lob aussprechen und die Entlastung des Kassiers empfehlen.