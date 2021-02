Die Raumsituation im Rathaus Schlachters ist angespannt. Hier hat die Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell ihren Sitz mit Einwohnermeldeamt, Bauamt, Standesamt und Büros für weitere gemeinschaftliche Aufgaben der drei Mitgliedsgemeinden Sigmarszell, Weißensberg und Hergensweiler. „Wir sind am Anschlag“, sagte VG-Geschäftsstellenleiterin Maria Jäger in der jüngsten Sitzung der Gemeinschaftsversammlung über die räumliche Situation. Deshalb möchte die VG die Büros neu strukturieren und dazu den Sitzungs- und Trauungssaal aufgegeben.

Hans Kern, Bürgermeister von Weißensberg und VG-Vorsitzender, verwies darauf, dass zusätzliche Raumkapazitäten notwendig seien, um einen zweiten Auszubildenden dauerhaft einstellen zu können und um den Mitarbeiterinnen in Mutterschutz oder Elternzeit die Rückkehr an ihren Arbeitsplatz in Teilzeit zu ermöglichen. Erstrebenswert sei auch, für die Bürgermeister von Weißensberg und Hergensweiler Arbeitsplätze im Sigmarszeller Rathaus vorzuhalten sowie ein kleines Besprechungszimmer zu schaffen.

Wie aber könnte zusätzlicher Platz geschaffen werden? Als kostengünstige und kurzfristig umsetzbare Lösung schlug Kern vor, im bisherigen Sitzungssaal im Erdgeschoss zwei Büros mit mehreren Arbeitsplätzen für Bürgerservice zu schaffen. Zugleich könnte das Bauamt in die freiwerdenden Räume des bisherigen Einwohnermeldeamts einziehen. Der Vorteil: „Damit wären die beiden Bereiche mit dem größten Publikumsaufkommen zentral im Erdgeschoss, teilweise barrierefrei und somit auch kundenfreundlich zu erreichen“, stellte Kern fest. Weitere Räume im Rathaus könnten durch den Rückbau von Zwischenwänden und durch neue Trennwände so umstrukturiert werden, dass zusätzliche Arbeitsplätze eingerichtet werden könnten.

Allerdings stünde dann der Sitzungssaal nicht mehr zur Verfügung. Auch für Trauungen, die bisher in diesem Saal stattfinden, müsste eine andere Lösung gefunden werden. Gleichwohl bezeichnete Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe das Konzept als sehr durchdacht. „Man schafft kurzfristig viel mehr Büroräumlichkeiten, die elektrische Umgestaltung wäre nicht so kostenintensiv, der Nutzen und der Mehrwert ist dagegen sehr hoch“, sagte er und berichtete, dass sich sein Gemeinderat bereits in nichtöffentlicher Sitzung mit dem Thema befasst habe. Agthe zeigte sich auch zuversichtlich, eine Alternativlösung für den wegfallenden Sitzungssaal finden zu können – „auch wenn wir jetzt noch nichts Konkretes vorlegen können.“

Die Haltung der Gemeinde Sigmarszell spielt bei diesem Thema eine wichtige Rolle. Denn ihr gehört das Rathaus, sie hat die Räumlichkeiten an die VG vermietet, sie muss als Eigentümerin den Umbau umsetzen und sie muss auch ihre Vorstellungen über die Finanzierung formulieren. Agthe nannte dazu zwei Möglichkeiten: Die VG müsse entweder die Kostenträgerschaft für die Umbaumaßnahmen übernehmen oder einen höheren Mietpreis zahlen. In diesem Zusammenhang verwies er darauf, dass die Gemeinde Sigmarszell die Rathausräume bisher deutlich unter dem Wert von Büroimmobilien an die VG vermiete.

Deutliche Kritik am Umgang mit diesem Thema äußerte insbesondere Verbandsrat Bernhard Merkel aus Hergensweiler. Schon zu Beginn der Sitzung stellte er einen Antrag zur Geschäftsordnung und forderte, die Raum- und Personalsituation zu besprechen, bevor der neue Haushaltsplan verabschiedet wird. Der Haushalt stand nämlich weit vorne auf der Tagesordnung und sah auch Gelder für neues Mobiliar vor. Die Raumsituation hingegen sollte an diesem Abend erst an fünfter Stelle besprochen werden, die Personalsituation erst hinterher in nichtöffentlicher Sitzung. „Ich hätte erwartet, dass wir zur Raum- und Personalsituation eine Extra-Sitzung machen und nicht am Rande des Haushalts darüber abstimmen“, kritisierte Merkel. Hans Kern hielt diesem Einwand entgegen, dass es sich lediglich um Vorschläge handle. „Wir müssen doch die haushalterischen Voraussetzungen schaffen, damit der Betrieb laufen kann“, sagte Kern. Die Meinung der Verbandsräte dazu war geteilt: Merkels Antrag auf Änderung der Tagesordnung wurde schließlich mit sechs zu fünf Stimmen abgelehnt.

Zum Umbau des Rathauses selbst wurde noch nichts beschlossen. Als nächstes möchten sich die Verbandsräte vor Ort ein genaueres Bild von der Raumsituation machen. Diese Begehung soll in etwa vier Wochen stattfinden. Auch ein Fachplaner soll voraussichtlich noch eingeschaltet werden. Hierzu machte Sigmarszells Bürgermeister Agthe allerdings deutlich, dass seine Gemeinde mit der Planung nicht in Vorleistung gehen wolle, bevor nicht wesentliche Leitlinien dazu festgezurrt seien. Er wolle dies in seiner nächsten Gemeinderatssitzung thematisieren, die am 18. Februar stattfindet. „Ich kann nicht versprechen, dass der Gemeinderat zu einem Ergebnis kommt“, sagte Agthe. „Aber die Botschaft, dass es zeitnah geschehen soll, ist angekommen.“