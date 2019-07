„IG Alpenstraße“ fordert Tempolimit und Überholverbot

Anwohner der Alpenstraße im Sigmarszeller Ortsteil Niederstaufen haben sich zu einer Interessengemeinschaft (IG) zusammengeschlossen, um sich gegen die Raser vor ihrer Haustüre zu wehren. Bürgermeister Jörg Agthe legte in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein Schreiben der neu gegründeten „IG Alpenstraße“ vor, das von knapp 40 Bürgerinnen und Bürger unterschrieben war.

In dem Schreiben fordern die Anwohner der Bundesstraße 308 auf der Teilstrecke zwischen der Abzweigung Niederstaufen/Hohenweiler und dem Rohrach eine „angemessene Geschwindigkeitsbegrenzung“ und ein „durchgängiges Überholverbot“.

Der genannte Streckenabschnitt werde von Autos und Motorrädern „regelmäßig als Rennstrecke genutzt“, heißt es in dem Schreiben der Interessengemeinschaft. Dabei werde die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Stundenkilometern „regelmäßig überschritten“, und dies trotz zahlreicher Ein- und Ausfahrten (zwölf an der Zahl), sechs Bushaltestellen und unübersichtlicher Fahrbahnsenken.

Bürgermeister Jörg Agthe und die Sigmarszeller Geimeinderäte zeigten volles Verständnis für die Sorgen und Ängste der Anwohner. Sie machten aber gleichzeitig auch klar, dass die Gemeinde für die Alpenstraße, weil es sich um eine Bundesstraße handelt, nicht zuständig sei. Allerdings werde man das Schreiben samt Unterschriften an die zuständige Behörde, sprich das Staatliche Bauamt in Kempten weiterleiten, in der Hoffnung, dass dies etwas ändert.