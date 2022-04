„Hurra! Wir haben ein neues Vorstandsteam“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein Kindergarten St. Wendelin Niederstaufen e.V. freut sich zusammen mit der gleichnamigen Kindertagesstätte St. Wendelin über die neue Vorstandschaft im Verein.

Für das großartige Engagement der vergangenen Amtszeit bedanken wir uns recht herzlich bei der bisherigen Vorstandschaft. Unser nun schon seit 7 Jahren aktiver Verein zählt derzeit rund 27 Mitglieder und unterstützt die Kindertagesstätte mit finanziellen Beiträgen, Projekten und Spendeneinnahmen.

Ebenso sagen wir ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an all unsere Mitgliedern, die uns auch in schweren Zeiten die Treue gehalten haben.

Anfang März konnte sich nun endlich, unsere im Herbst 2021 neu gewählte Vorstandschaft des Fördervereins, zur ersten persönlichen Sitzung treffen. Dort planten wir als Vorstandsteam ein gemeinsames Handlungskonzept für die kommende Amtszeit.

Wir freuen uns auf unsere neue Aufgabe und werden die Kindertagesstätte und die bevorstehenden Projekte tatkräftig unterstützen.