Hinüber in die Schweiz...

Wer sich die Mühe macht, das Gipfelplateau des Kreuzbergs in Niederstaufen zu besteigen, der wird mit einem selten schönen Ausblick nach SW belohnt. Der Bodensee grüßt und im Hintergrund erhebt sich die Alpenkette. Der Blick auf Niederstaufen selbst wird leider durch hohe Bäume im Nordosten und wucherndes Dornengestrüpp im Süden verstellt. Aber zurück zur wunderbaren Aussicht nach SW. Der Einheimische erkennt das Nachbardorf Hohenweiler und den Pfänderrücken, dann aber wird es für den schwierig, der sich mit Berggipfeln nicht so gut auskennt. Wie heißen diese prächtigen Felsenformationen, die den Horizont begrenzen? Vielerorts finden sich an Aussichtspunkten Panoramabilder, die dem Interessierten auf die Sprünge helfen. Warum nicht dem Beispiel von Nachbargemeinden folgen? fragte sich Ortheimatpfleger Wolfgang B. Sutter und holte Fachmänner an seine Seite. Thomas Gretler erklärte sich bereit, ein entsprechendes Foto zu machen und Kirchenpfleger Hans Frey ließ sich dafür gewinnen, ein Metallgerüst für die Panoramafolie zu bauen. Bürgermeister Jörg Agthe übernahm die Kosten und so kann der Wanderer nun seine Kenntnisse der Alpengipfel erweitern und den herrlichen Blick genießen.