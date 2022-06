Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Heimattag für den Landkreis Lindau e.V. hat ein neues Ehrenmitglied: Fridolin Altweck aus Wasserburg. „Er war Ortsheimatpfleger von Wasserburg, Leiter des Museums im Malhaus, er ist ein heimatpflegerischer Alleskönner, ein ausgesprochen sachkundiger Restaurator, Maler, Heimatforscher, Vortragsredner über Forschungsergebnisse, Berater auf all diesen Gebieten und leitete viel Jahre den Heimattag für den Landkreis Lindau e.V.“, sagte der Vorsitzende Wolfgang B. Sutter in seiner Laudatio und überreichte seinem Vorgänger die Ehrenurkunde, die von Restaurateurin und Kirchenmalermeisterin Melanie Maurer aus Oberreute gefertigt wurde.

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte der Vorsitzende daran, dass die Corona-Pandemie die Aktionen – nicht nur der Vereine – auch im vergangenen Jahr noch stark behindert habe. Trotzdem habe sich die Vorstandschaft mehrmals treffen können. Im November 2021 zum Beispiel wurde die Urkunde besprochen, die der Kreisheimattag an Personen verleihen will, die alte Gebäude sachgemäß restauriert haben oder sich um Objekte kümmern, die heimatpflegerisch wichtig sind. Jupp Farfeleder leitet inzwischen wieder jeden Dienstag von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Dokumentationszentrums in Weiler den Lesekurs für alte Schriften. Im April dieses Jahres gab es wieder ein Heimatpflegertreffen, diesmal bei den Scheidegger Wasserfällen. Sutter freute sich außerdem, Uli Kaiser, den neuen Stadtheimatpfleger von Lindau und Armin Lingg, seit April Ortsheimatpfleger von Oberreute, begrüßen zu können.

Schatzmeisterin Luise Hodrius informierte über die Finanzen des Vereins, wobei sie die Kosten für das Kapellenbuch gesondert vortrug. Dank dem Kunstverlag Fink war das Projekt auch finanziell tragbar. Kassenprüfer Jupp Farfeleder lobte ihre ausgezeichnete Kassenführung.

Christine Münzberg-Seitz übermittelte die Grüße von Landrat Elmar Stegmann. Sie ist Geschäftsbereichsleiterin im Ressort Bauen und Umwelt und damit auch für Denkmalschutz und für das Dokumentationszentrum zuständig. Zur Freude aller Heimatpfleger*innen überbrachte sie die Nachricht, dass das „Doku“ auf jeden Fall erhalten bleibe. Sutter bedauerte, dass es immer wieder vorkomme, dass von amtlichen Stellen Projekte in Orten begutachtet werden, ohne dass die Ortsheimatpfleger*innen davon wissen. Damit werde für sie eine Chance zu lernen vergeben.