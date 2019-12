Heimatpfleger aus dem Kreis Lindau besichtigen renovierte Kirche und Privatmuseum in Sigmarszell

Zum Jahresabschluss hat Vorsitzender Wolfgang Sutter die Mitglieder des Kreisheimattags in die Kirche St. Gallus in Sigmarszell-Kirchdorf und in das Privatmuseum von Gallus Halder in Sigmarszell-Heimholz eingeladen.

In neuem Glanz erstrahlt das Gotteshaus St. Gallus in Sigmarszell. Ortsheimatpfleger Gallus Halder schilderte die Historie von Kirche und Pfarrei, die eine der ältesten im Landkreis ist. Der Bau der jetzigen Kirche begann 1710. Das vorhergehende Gebäude war im Dreißigjährigen Krieg von den Schweden zerstört worden. In der Zeit dazwischen haben die Gläubigen vermutlich ein Provisorium benutzt. Halder wies seine Gäste auf die ungewohnte Farbgebung der Fresken an Decke und Wänden hin und auf eine besondere Uhr: Ihr Minutenzeiger ist kurz und der Stundenzeiger lang.

Kirchenpfleger Christian Kern informierte über die Renovierung der Kirche. Die Planungs- und Finanzierungsphase habe Ende 2014 begonnen. „Das war fast anstrengender als die Bauphase“, meinte er. Anfang 2019 starteten die Arbeiten, das Richtfest war im September. „Bis auf die Heizung ist alles fertig“, bemerkte Christian Kern zufrieden. 25 Gewerke waren beteiligt. Der Kirchenpfleger betonte, dass bei den Maßnahmen die Decken- und Wandbilder ausschließlich gereinigt wurden.

Bürgermeister Jörg Agthe wusste aus eigener Erfahrung zu berichten, wie wichtig Heimatpfleger sind. Aufgrund eines historischen Zeitungsartikels, den Gallus Halder zeigte, wurde bewiesen, dass die Brücke bei Sigmarszell immer fünf Meter breit war. Deshalb muss sie auch jetzt verbreitert werden. So sei die Arbeit der Heimatpfleger auch heute für manche Entscheidung der politischen Gemeinde wichtig, sagte Agthe.

Gallus Halder bescheinigte er einen ausgezeichneten Blick für historisch wertvolle Dinge, die er in sei-nem Museumsstadel ausstellt. Von Musikinstrumenten über Laternen bis zu Heiligenfiguren ist im gemütlich eingerichteten Privat-Museum fast alles zu finden. Stolz ist Halder auf seine 35 alten Traktoren, die alle noch funktionstüchtig sind. Seine Familie ist seit 340 Jahren im Besitz des Hofs.

Eugen Baumann präsentierte den neuen Bildband von Lindau, „Eine Stadt verändert ihr Gesicht“, nach Motiven von Martin Thomann. Über den Stand beim geplanten Kapellenbuch informierte Gerd Zimmer, und Wolfgang Sutter berichtete, dass angedacht sei, künftig mit der Arge Heimatpflege im württembergischen Allgäu zusammen zu arbeiten.

Breit diskutiert wurde der Erhalt von denkmalgeschützten Gebäuden, aktuell der Kamin bei der ehemaligen Hutfabrik Reich. Kreisheimatpfleger Karl-Heinz Keck informierte, dass er mit Stadträten und Landkreispolitikern beim Hutmuseum war. (fee)