Haushalt 2015 der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell steht

Der Haushalt 2015 der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell ist in trockenen Tüchern. Die Räte der Gemeinschaftsversammlung haben die Haushaltssatzung und den Finanzplan 2014 bis 2018 einstimmig abgesegnet. Das Haushaltsvolumen von knapp 1,1 Millionen Euro sei gegenüber 2014 relativ identisch, stellte VG-Vorsitzender Hans Kern fest. Bei dem größten Einnahmeposten, die von den Mitgliedsgemeinden aufzubringende VG-Umlage, steigt der Satz um knapp zwei Euro auf 105,54 Euro pro Einwohner. Hergensweiler mit 1822 Einwohnern zahlt im kommenden Jahr rund 192 400 Euro, Sigmarszell (2865 Einwohner) ist mit 302 500 Euro dabei, Weißensberg (2613 Einwohner) mit 275900 Euro.

Kern sprach Kämmerer Christoph Schmieg seinen Dank für die gute Arbeit aus. Schmieg ging Posten für Posten die Ansätze durch. Bei den Ausgaben schlagen die Personalkosten mit 863 000 Euro zu Buche, was eine leichte Erhöhung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Geschäftsausgaben liegen bei 56 200 Euro, für Softwarepflegeverträge und EDV sind 39 000 Euro angesetzt. Eine Investitionsumlage wird 2015 nicht erhoben. Was die VG an neuen Stühlen, Büroeinrichtung und EDV benötigt, wird aus den Rücklagen bezahlt, aus denen 20 000 Euro entnommen werden. Im Sparstrumpf verbleiben gut 25 000 Euro. Somit liegt man um mehr als das Doppelte über der vorgeschriebenen Mindestrücklage. Kreditaufnahmen gibt es bei der VG von Haus aus nicht. Im Finanzplan sind bei den Personalkosten jährliche Tariferhöhungen mit eingerechnet. Die VG-Umlage wird weiter moderat ansteigen und 2018 bei knapp 113 Euro pro Einwohner liegen.

Volker Heinrich fragte an, warum die VG eine eigene Homepage brauche, wo doch auch jede Mitgliedsgemeinde eine hätte. Christian Heiling fügte an, die VG Röthenbach sei da schlauer gewesen, habe mit den Gemeinden ein gemeinsames Projekt gemacht. „Im Prinzip haben wir das ja“, antwortetete Hergensweilers Bürgermeister Wolfgang Strohmaier und verwies auf den gemeinsamen Anbieter. Die VG Sigmarszell sei eine eigene Gebietskörperschaft und habe deshalb eine eigene Homepage, erläuterte Hans Kern. Als Beispiele, bei denen man nur auf der VG-Homepage fündig wird, nannte Kern die Themen Bau- und Gewerberecht sowie Briefwahl. Christian Heiling wollte wissen, wie es mit der von ihm in der letzten Sitzung angeregten Verstärkung des Bauamts aussehe. Damit würden sich die Bürgermeister im Januar befassen, antwortete Kern.

Miete für VG-Räume orientiert sich am Verbraucherpreisindex

Die VG Sigmarszell hat ihre Geschäftsräume im Sigmarszeller Rathaus und zahlt hierfür Miete an die Gemeinde. Nunmehr haben sich die Gemeinschaftsräte auf einen Automatismus für Mietpreiserhöhungen geeinigt. Erhöhungen sollen sich im Turnus von zwei Jahren künftig am Verbraucherpreisindex Deutschland orientieren, so der einstimmige Beschluss.

Auf Vorschlag des VG-Vorsitzenden Hans Kern gibt es bei Mietsteigerungen eine Kappungsgrenze von vier Prozent, bezogen auf zwei Jahre. Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe hatte eingangs darauf hingewiesen, dass es 35 Jahre lang, bis Ende 2013, keine Mieterhöhung gegeben habe. Auch um den beiden anderen Mitgliedsgemeinden in den Anfängen der VG entgegen zu kommen, wie Agthe sich von den ehemaligen Bürgermeistern Anton Ziegler (Sigmarszell) und Werner Reich (Weißensberg) hat sagen lassen. Agthe nannte als Vorteile einer Indexierung den geringen Verwaltungsaufwand und es brauche nicht jedesmal einen neuen Beschluss. Er hatte auch den Verbraucherpreisspiegel der letzten 20 Jahre parat. Der Index lag fast durchgehend zwischen ein und zwei Prozent. Es gab nur vier Ausreißer nach oben, darunter in den Zeiten der Wirtschaftskrise 2007 und 2008, wo der Preisindex auf 2,3 und 2,6 Prozent stieg.

Agthe meinte, man müsse aber auch mögliche deflationäre Zeiten im Auge haben und deshalb eine Kappungsgrenze nach unten einführen. Dem entsprach die Gemeinschaftsversammlung. Geht der Verbraucherpreisindex ins Minus, bleibt die Jahresmiete – aktuell gut 23 300 Euro – unverändert. Christian Heiling hätte es vernünftiger gefunden, alle zwei Jahre über eine Erhöhung zu beraten. So ein großer Aufwand sei das nicht. Mit den Nebenkosten müsse man sich ja ohnehin befassen.