Hauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Sigmarszell

Auf der Jahreshauptversammlung des Obst- und Gartenbauvereins Sigmarszell am 21. September blickt der Vorsitzende Helmut Bayer auf das Aktionswochenende zur Gartenschau Lindau 2021 zurück. Für den im September letzten Jahres neu gewählten Vorstand war es eine Herausforderung ein interessantes Programm zu gestalten, das zahlreiche Besucher zum Satellitenstandort Schlachters locken würde. Helmut Bayer (Bild: fünfter von links) dankte Irmgard Fink (Kassiererin), Margot Sutter (stellvertretende Vorsitzende), Laura Berger (Beisitzerin), Georg Grübel (Beisitzer), Ute Wilhelm (Schriftführerin) und Helga Braunmiller (Beisitzerin) und für ihren Einsatz und freute sich über das gute Miteinander im Vorstand. Ebenso freute sich Bürgermeister Jörg Agthe (Bild: vierter von links), dass der Gartenbauverein treue Mitglieder und eine verantwortungsvolle Vorstandschaft hat. Am 13. November treffen sich die Mitglieder und Gäste zum Jahresabschluss „Quer durchs Gartenjahr“ um 14:30 Uhr im Gasthaus Löwen in Niederstaufen. Bernd Brunner, Kreisfachberater wird ein Vortrag halten zum Thema: Wasser ist Leben – Gärtnern in Zeiten des Klimawandels. Wie kann ich in meinem Garten Wasser sparen?