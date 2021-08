Gemeinderat Sigmarszell bestätigt neue Kommandanten

Im Grunde ist es nur noch ein formaler Akt gewesen: Der Sigmarszeller Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die beiden neuen Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr Sigmarszell offiziell und einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.

Damit geht die Übergangszeit, in der Tobias Thullner mehrere Monate lang als kommissarischer Kommandant gewirkt hatte, nun nahtlos in reguläre Verhältnisse über. Wie berichtet, war Thullner bereits im Juli 2021 in einer Dienstversammlung der Feuerwehrleute zum ersten Kommandanten und Manuel Breyer zum zweiten Kommandanten gewählt worden. Diese Wahl musste nun noch vom Gemeinderat bestätigt werden.

Notwendig geworden war die Wahl, nachdem ihre Vorgänger im Oktober 2020 nach Unstimmigkeiten um zwei ausrangierte Rolltore ihre Ämter niedergelegt hatten.