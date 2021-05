Gemeinderat bespricht Thema Radweg nach Niederstaufen

Der Gemeinderat Sigmarszell trifft sich amDonnerstag, 20. Mai, um 19.30 Uhr wieder zur öffentlichen Sitzung in der Turnhalle im Haus des Gastes. Thema ist vor allem der Lückenschluss im Radwegenetz zwischen Schlachters und Niederstaufen. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Burgstall und dem Kernort Niederstaufen. Dabei geht es auch um die Fragen, ob an der Kinbachkreuzung ein Kreisverkehr möglich ist und ob die Gemeinde auf Zuschüsse hoffen darf. Weitere Themen sind der Bebauungsplan „Sonnalpstraße“ in Niederstaufen, die Sanierung der Leiblachstraße, ein Antrag einer Bürgerinitative auf Schaffung einer Tempo-30-Zone in der Heimholzer Straße zwischen den Hausnummern 25 und 49 und das Fahrzeugkonzept für den Bauhof. Bereits um 18.45 Uhr beginnt im Haus des Gastes eine öffentliche Sitzung des Bauausschusses, der sich mit einer ganzen Reihe von Bausachen befasst.