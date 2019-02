Gemeinde Sigmarszell braucht für das neue Feuerwehrhaus eine denkmalschutzrechtliche Untersuchung

Es führt kein Weg daran vorbei. Das Grundstück, das die Gemeinde Sigmarszell für das neue Feuerwehrhaus in Niederstaufen anvisiert hat, muss auf jeden Fall denkmalschutzrechtlich untersucht werden. Das machte Ruth Sandner vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege (LfD) den Gemeinderäten auf ihrer jüngsten Sitzung klar. Wie hoch die Kosten dafür sein werden, ist jedoch völlig unklar. Deshalb beauftragte der Gemeinderat die Verwaltung erst einmal damit, Preisgespräche mit Eigentümern zu führen. Parallel dazu beantragt die Gemeinde eine denkmalschutzrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt für das Vorhaben.

Weil es sich nach Expertenmeinung nicht lohnt, das alte Feuerwehrhaus in Niederstaufen zu sanieren, braucht es ein neues. Deshalb hat sich die Gemeinde Sigmarszell auf die Suche nach einem geeigneten Standort gemacht und am Dorfplatz von Niederstaufen eines gefunden. Weil dieser Standort emissionsschutzrechtlich nicht ganz unproblematisch ist, hat die Gemeindeverwaltung auch bereits ein Lärmschutzgutachten erstellen lassen. „Das Landratsamt Lindau sagt, in dieser Form, wie wir’s geplant hätten, könnte es genehmigt werden“, erklärte Bürgermeister Jörg Agthe den Gemeinderatsmitgliedern in jüngster Sitzung. Allerdings räumte er ein, dass Feuerwehrübungen bis spätestens 22 Uhr beendet sein müssten und dass das Retentionsbecken zwar verlegt werden dürfe, dann jedoch für Feuerwehrgebäude und Dorfplatz ausgelegt sein müsse. Als Herausforderung bleibe jedoch, dass das geplante Gebäude samt Parkplatz und Übungsplatz zwischen Bodendenkmälern liege. Deshalb müsse die Gemeinde das Verfahren mit dem Landesamt für Denkmalpflege abstimmen.

„Der Standort liegt außerhalb der Bodendenkmäler“, attestierte Ruth Sandner zwar, betonte jedoch, dass es „nahe der Bodendenkmäler“ liege. Bekanntermaßen führt durch Niederstaufen eine Straße aus der römischen Kaiserzeit ebenso wie es Überreste eines Burgus gibt. Außerdem existiert ein mittelalterlicher Burgstall und es gibt mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Pfarrkirche St. Peter und Paul. Am anvisierten Standort selbst, seien keine Bodendenkmäler bekannt. „Aber wir vermuten dort welche“, sagte Sandner und begründete dies damit, dass im Umfeld von römischen Straßen oftmals Materialentnahmegruben zu finden seien, die als Müllkippen genutzt wurden. Zudem wurden römische Straßen im Mittelalter weiterverwandt, so dass eine mittelalterliche Bebauung in ihrem Umfeld möglich sei.

Sandner ließ keinen Zweifel daran, dass die Fläche, auf der die Gemeinde das neue Feuerwehrhaus bauen will, archäologisch untersucht werden muss. Sie erklärte, dass dafür und im Beisein eines Archäologen, der Oberboden abgetragen werde. Und zwar nur genau auf jener Fläche, wo das Gebäude, die Parkplätze und der Übungsplatz letztendlich auch hin kämen. Und auch nur so tief in die Erde hinein, wie es das künftige Gebäude bräuchte. „Wenn da nichts zu sehen ist, hat sich’s damit.“ Sollten jedoch Bodendenkmäler zum Vorschein kommen, müssten diese dokumentiert, mit einer Folie überdeckt und konserviert werden. Danach könnte die Bodenplatte für das Gebäude darauf gebaut werden. Im Falle, dass die Denkmäler dem Bau im Weg stünden, dürften diese sogar ausgegraben werden. „Das heißt, das Denkmal dort ist dann weg.“ Alle Kosten habe die Gemeinde zu tragen. Wie hoch diese sein werden, hänge davon ab, was gefunden werde.

„Ihre Vermutung kann uns sehr viel Geld kosten“, fasste Ratsmitglied Ute Kaeß zusammen. Und Rainer Schmidt stellte sogar das ganze Vorhaben in Frage, als er sagte: „Da stellt sich uns die Frage, ob wir da überhaupt noch Zeit und Energie reinstecken.“ Um noch weitere Überraschungen auszuschließen schlug er zudem der Verwaltung vor, die Preisvorstellungen des Grundstückverkäufers abzufragen. Parallel dazu wird die Verwaltung beim Landratsamt die Erlaubnis für die denkmalschutzrechtliche Untersuchung beantragen. Denn sobald diese da ist, kann der Boden abgetragen werden.