Frau aus Auto geschleudert

Ein 61-jähriger Autofahrer hat an der Abfahrt der A 96 auf die B 31 bei Sigmarszell dam Samstag gegen 19.30 Uhr einen Unfall verursacht. Eine 22-jährige Autofahrerin kam von der Autobahn und wollte Richtung Friedrichshafen abbiegen, als der 61-Jährige unter Misachtung einer roten Ampel frontal gegen die linke Vorderseite fuhr. Durch ein Ausweichmanöver geriet er in Folge auf die Gegenfahrspur und stieß seitlich gegen einen an der Ampel wartendes weiteres Auto. Hierdurch geriet er ins Schleudern und das Auto drehte sich. Aufgrund der Rotation wurde die 60-jährige Beifahrerin aus dem Oldtimerbus geschleudert. In dem alten Fahrzeug waren keine Gurte verbaut und die Türe öffnete sich bei der Drehung. Die Frau verletzte sich schwer an Kopf und Wirbelsäule und musste mit einem Hubschrauber abtransportiert werden. Die anderen Unfallbeteiligten verletzten sich nur leicht. Insgesamt entstand laut Polizei ein Schaden von rund 20 000 Euro.