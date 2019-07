Feuerwehr Sigmarszell will neues Löschfahrzeug

Wenn im Gemeinderat das Thema Feuerwehr auf der Tagesordnung steht, geht es meistens ums Geld, manchmal sogar um viel Geld – so auch in der jüngsten Sitzung des Sigmarszeller Rates. Thema war die Beschaffung eines neuen Löschgruppenfahrzeugs für die Freiwillige Feuerwehr (FW) Sigmarszell als Ersatz für das alte, das mittlerweile 23 Jahre auf dem Buckel hat und in vielerlei Hinsicht nicht mehr den Anforderungen entspricht. Wie FW-Kommandant Michael Hiller im Antrag an den Gemeinderat formulierte, sollte das neue Fahrzeug „innerhalb der nächsten drei Jahre“ beschafft werden. Die Kosten dafür (inklusive Ausrüstung) würden bei rund 350 000 Euro liegen.

Zurzeit hat die Sigmarszeller Feuerwehr als Hauptfahrzeug, und darum geht es bei der Ersatzbeschaffung, ein LF 8/6 (LF = Löschgruppenfahrzeug) im Einsatz. Doch dieses weise bereits deutliche Korrosionspuren auf, was vor allem dem hohen Alter (Baujahr 1996) geschuldet sein dürfte. Zudem komme das Fahrzeug, wie es in der Antragsbegründung weiter heißt, auch „beladungstechnisch an seine Grenzen“. War das LF 8/6 ursprünglich auf 9,5 Tonnen Gesamtgewicht zugelassen, so wurde es vor einigen Jahren auf 12,0 Tonnen „aufgelastet“, sprich aufgerüstet, was aber inzwischen auch nicht mehr ausreicht, um bei Einsätzen wichtige Werkzeuge und Materialien mitzuführen. Demgegenüber könne das neue Wunschfahrzeug, ein LF 20, mit bis zu 15 Tonnen belastet werden.

Neben steigenden Anforderungen durch die zunehmende Bebauung in der Gemeinde – mehr Gebäude, mehr Einwohner, geplantes Industriegebiet und dergleichen – sei vor allem der geringe Löschwasservorrat von 600 Litern im derzeitigen Fahrzeug ein weiteres Argument für die Neuanschaffung, so Kommandant Hiller. Denn das LF 20 besitze über die fünffache Kapazität, nämlich 3000 Liter Wasservorrat, was enorm wichtig sei, da im weitverzweigten Gemeindegebiet oft keine Hydranten verfügbar seien. Dies ist auch einer der Gründe, warum der neue Kreisbrandrat Wolfgang Endres den Antrag der Sigmarszeller Feuerwehrler mit einem separaten Schreiben unterstützte.

Es war klar, dass der Rat über diese kostspielige Anschaffung nicht gleich im ersten Anlauf entscheiden würde. Stattdessen wurde der in der Sitzung ebenfalls anwesende, stellvertretende FW-Kommandant Maximilian Gsell zunächst danach gefragt, ob vielleicht doch noch eine Aufrüstung des alten Löschgruppenfahrzeugs möglich sei und wie lange denn ein solches Fahrzeug normalerweise in Betrieb ist. Das durchschnittliches „Lebensalter“ liegt bei 25 Jahren. Im weiteren Verlauf der Diskussion erinnerte Bürgermeister Jörg Agthe an einen Fünfjahresplans, der vor zwei Jahren bei einer Kommandantenversammlung der drei Ortsfeuerwehren Bösenreutin, Niederstaufen und Sigmarszell aufgestellt wurde. Dabei ging es nicht nur um Fahrzeugbeschaffungen, sondern auch um ein neues Feuerwehr-Gebäude für die Niederstaufener Wehr.

Wesentlicher Punkt in diesem Plan war eine Koordinierung des Fahrzeugbedarfs aller drei Ortwehren und der dabei anfallenden Investitionen. Dabei sollte auch die Ausrüstung der benachbarten Feuerwehren berücksichtigt werden, verbunden mit dem Ziel, dass sich die Wehren in der Region im Einsatz gegenseitig ergänzen.

Im Laufe der weiteren Diskussion einigte sich der Rat auf einen Zehnjahresplan, um größere Investitionen für die Feuerwehr langfristig planen zu können. Vorgeschlagen wurde in diesem Zusammenhang ein „Runder Tisch“ mit Vertretern der Kreisbrandinspektion und den Ortsfeuerwehr-Kommandanten, die diesen Zehnjahresplan auf Basis des vorhandenen Fünfjahresplans erarbeiten und „einmal jährlich auf seine Aktualität prüfen“ sollen. Dieser Plan würde auch den Haupt- und Finanzausschuss bei den Haushaltsplanungen dahingehend unterstützen, dass das „nötige Investitionsvolumen für den Vermögenshaushalt der Feuerwehren“ frühzeitig berücksichtigen, hieß es. Diese Vorgangsweise wurde vom Rat einstimmig beschlossen.