Feueralarm in der Feuerwache in Schlachters entpuppt sich als Fehlalarm

Einen Riesen-Feuerwehreinsatz hat es in der Nacht zum Dienstag in Sigmarszell gegeben. Zeugen hatten die Leitstelle nach Mitternacht wegen eines angeblichen Dachstuhlbrandes in Schlachters alarmiert. So setzte die Leitstelle die Feuerwehren Sigmarszell, Bösenreutin, Niederstaufen, Weißensberg und Lindau in Gang, wie ein Polizeisprecher berichtet. Vor Ort holten die Retter zunächst die Bewohner aus dem Gebäude, um dann festzustellen, dass es gar kein Feuer gab. Vielmehr stieg aus dem Kamin eines benachbarten Gebäudes starker Rauch auf. Dieser wiederum veranlasste die Brandmeldeanlage des Feuerwehrhauses zum Alarm, wie der Polizeisprecher hinzufügte. Letztlich konnten die Wehren allesamt wieder einrücken, damit die Retter zumindest noch ein bisschen Nachtruhe genießen konnten. Foto: Christian Flemming