Fensterbaufirma darf Lagergebäude bauen

Die Firma Holz & Glas Miller, die im Sigmarszeller Ortsteil Bösenreutin ansässig ist, will auf dem Areal an der Bodenseestraße ein Nebengebäude abreißen und an gleicher Stelle ein Lagergebäude mit Heizung und Hackschnitzellager errichten. Ein entsprechender Bauantrag wurde in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung des Sigmarszeller Gemeinderats behandelt.

Wie Bürgermeister Jörg Agthe vorab erklärte, liege das Bauvorhaben nach Paragraph 34 Baugesetzbuch im Innenbereich und würde gemäß Absatz eins desselben „sich in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen“. Das neue Gebäude, das laut Agthe geringfügig größer ausfallen werde als das bisherige, grenze zwar unmittelbar, sprich ohne Abstand an das Nachbargrundstück an – doch dies sei durch eine entsprechende Erklärung des Eigentümers desselben bereits geregelt.

Da es seitens der Räte ebenfalls keine Einwände gab, sprach sich das Gremium schließlich einstimmig für den Antrag auf Baugenehmigung aus.