Fehlstart an der Ampel

Eine 25-jährige Autofahrerin hat am Samstagnachmittag gegen 13.30 Uhr an der Ampelanlage an der Auffahrt zur A 96 bei Sigmarszell verkehrsbedingt anhalten müssen. Nachdem die Ampel wieder auf Grün umstellte, fuhr sie so flott an, dass sie ihrem Vordermann frontal ins Heck fuhr. Der Aufprall war dem Polizeibericht zufolge so heftig, dass sich beide Fahrzeuge verkeilten und erst durch ein Abschleppfahrzeug getrennt werden konnten.

Die Unfallverursacherin und auch der vor ihr stehende 56-jährige Mann blieben unverletzt. Der Wagen der Frau musste jedoch abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 8000 Euro.