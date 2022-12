Falscher Polizist ruft an

Ein sogenannter falscher Polizeibeamter hat am Mittwochnachmittag versucht, mit einem Schockanruf bei einer 79-jährigen Frau an Geld zu gelangen. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter der Polizei Lindau aus und gab an, dass die Tochter der 79-Jährigen einen Unfall habe. Dabei habe sie einen Menschen „totgefahren“. Nun müsse die Tochter eine Kaution bezahlen, damit sie nicht ins Gefängnis kommt. Die 79-Jährige erkannte den Betrugsversuch und legte auf. „Völlig richtig gehandelt“, sagt die Polizei Lindau.