Eine musikalische Weltreise

Unter dem Motto „Länder. Menschen. Abenteuer.“ hat der Musikverein Bösenreutin sein Jahreskonzert im Haus des Gastes in Schlachters gespielt. die Besucher waren begeistert.

Traditionell machte der Zusammenschluss aus Vororchester Unter-/Oberreitnau und der Jugendkapelle Bösenreutin den Anfang und begeisterte gleich zu Beginn den vollbesetzten Saal. Unter der Leitung von Roman Altmann ließ „La Caracolá“, ein spanischer Tanz von Philip Sparke, das hohe Niveau der zum Teil noch sehr jungen Musiker erkennen. Mit dem leichtfüßigen Spaziergang „A stroll in the Park“ und dem Querflöten-Solo von Leonie Lerpscher wurde noch ein hochklassiges Stück angehängt. Großer Applaus forderte eine Zugabe, welche mit „Spirits“ einschließlich einleitendem Trompetensolo, einem Lied der kanadischen Folkpopband The Strombellas gegeben. Talentierter Nachwuchs scheint in Bösenreutin gesichert.

Max Echter begrüßte in Anschluss alle Gäste, Ehrengäste, Vertreter benachbarter Vereine und des Bezirksmusikverbands und dankte im Namen des Vorstands allen Helferinnen und Helfer, damit die Musiker in der festlichen geschmückten Halle spielen konnten.

Durch das Programm führte Tatjana Steer, die, bevor die rund 40 Musiker unter der musikalischen Leitung von Dirigent Alexander Janz, die Bühne betraten noch einmal auf das Thema des Abends einging. Das erste Stück führte in ein virtuelles Land: Als Titelmusik des Computerspiels „Civilization IV“ entführt die Komposition „Baba Yetu – Vater Unser auf Swahili“ von Christopher Tin nach Afrika. Im zweiten Stück ging es nach Österreich mit „Farmer’s Tuba“. Mit dem Tuba-Solo im Vordergrund schrieb Komponist Martin Scharnagl ein rhythmisch als auch technisch anspruchsvolles Stück, das allen Bläsern und dem Drummer viel Spielfreude abverlangt.

Die Suite in drei Sätzen „Cordilleras de los Andes“, eine Komposition von Arie Malando und arrangiert von Kees Vlak, war mal verspielt, mal imposant, mit Höhen und Tiefen und inspiriert von südamerikanischen Klängen. Mit dem folgenden Lied „Canzoni D´Italia“ von Marcel Peeters sprang das Orchester zurück nach Europa – in den sonnigen Süden, der beschwingt von Tarantella, einem Glas Wein oder einer rasanten Fahrt auf der Vespa am Ende zu einem entspannten Bummel durch die Gassen Süditaliens einlud.

Nach der Pause standen zunächst Ehrungen auf dem Programm. Josef Mayer aus dem Vorstand ehrte mit Ernst Müller vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund, Paul Strobel, Isabell Jorzik und Maximilian Burgey für je zehn Jahre Vereinszugehörigkeit sowie Lukas Katranas und Clemens Bruderhofer für je 15 Jahre Treue zum Musikverein Bösenreutin.

Im Anschluss ging es mit der Musik weiter. Das Orchester blieb in Italien, jedoch war ein Hauch Russland dabei. Sergej Rachmaninovs Komposition „Polka Italienne“ aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts wurde ursprünglich für Klavier geschrieben, erst Stefan Schwalgins Arrangement sorgte für ein beschwingtes Orchesterstück. Alexander Janz und seine Musiker blieben auch im Folgestück in Russland um 1900, mit der Komposition „Fiddler on the Roof“ von Jerry Bock, arrangiert von Morimer Glenesk, boten sie die ganze Bandbreite der Gefühle von Tradition und Liebe überzeugend dar.

Bei „Tom und Jerry“ jagte die Katze erfolglos die Maus, was variantenreich mit ein bisschen Dixie die Zuhörer begeisterte. Danach wurde es düster, als in „The Dark Knight“ der Joker für Chaos sorgte und Jiri Kadlecs Arrangement den Kampf zwischen Gut und Böse facettenreich wieder gab.

Ein bisschen Jazz, ein bisschen Blues – als lustige Alternative zu den Feiertage ist „Oogie Boogie´s“ aus Tim Burtons Film „The Nightmare before Christmas“, eine Komposition von Danny Elfman und arrangiert von Michael Brown eine willkommene kleine Aufheiterung. So auch das letzte Stück des Abends, in dem wieder einmal die Maus gejagt wird. „Mouse Hunt“ von Alan Silvestri und arrangiert von Michael Worek lässt noch einmal die ganze energiegeladene Bandbreite des Orchesters aufleben.

Das bereits dritte Jahreskonzert des Dirigenten endete mit zwei Zugaben, gemeinsam gespielt mit der Jugendkapelle. Auf „Despasito“ folgte das Weihnachtsleid „Es wird schon glei dumpa“.