Ein wunderbarer Wendelinsritt

Strahlend rot leuchtet das Blechdächle der Wendelinskapelle den Besuchern entgegen, die aus allen Richtungen zum Kinberg pilgern, um den Wendelinsritt zu erleben und die Feldmesse mitzufeiern. Am Horizont grüßt der schneelose Säntis, der Himmel ist wolkenlos blau. Freudige Erwartung liegt in der spätsommerlichen Luft, in der das Herbstlaub duftet. Dann ein erstes Wiehern in der Ferne. Jetzt kann es nicht mehr lange dauern, bis die Hauptpersonen der Feier da sind.

An der Wendelinskapelle bereitet sich die Geistlichkeit vor. Es ist die erste Feldmesse zum Wendelinsritt, die Lindenbergs Stadtpfarrer Joachim Gaida zelebriert. Unterstützt wird er von Niederstaufens neuem Pfarrer, Anton Latawiec. Es ist der erste Gottesdienst, den die beiden zusammen feiern. Beide bekennen, keine Ahnung zu haben, wie das mit der Pferdesegnung ablaufen soll. „Falls wir etwas falsch machen, seien Sie barmherzig mit uns“, bittet er. Erich Kurzemann, der Vorsitzende der Reitergruppe Niederstaufen gibt ihm den Tipp mit: „Nicht zu heftig spritzen. Manche der Pferde sind wasserscheu.“

Dann reiten die Pferde auf. Die Reitergruppen aus Niederstaufen, Scheidegg, Wohmbrechts, Unterreitnau, Achberg, Opfenbach, Weiler-Simmerberg, Hopfen, Möggers, Steibis und Neuravensburg bieten ein wunderschönes Bild. Begleitet von den Musikkapellen Niederstaufen, die auch den Gottesdienst mit der Deutschen Messe begleitet, Scheidegg und Unterreitnau, marschieren die Pferde und ihre Reiter im Sonntagsstaat im großen Bogen um die Wendelinskapelle, präsentieren sich den Zuschauern und stellen sich dann auf der Wiese zu Gottesdienst auf, wo sie bewundernswert geduldig warten.

Ein Pferd bestätigt immerwieder die Worte des Pfarrers

In seiner Predigt bringt Pfarrer Gaida den Gläubigen den Heiligen Wendelin auf sehr schöne Weise näher. Er beschreibt ihn als charismatische und spirituelle Persönlichkeit, die damals die Menschen angezogen hat. Er habe das besondere Leben eines Einsiedlers, gepaart mit dem eines Pilgers und eines Hirten gelebt. Er – der ein Königssohn gewesen sein soll – habe die innere Freiheit seinem Erbe und der Königswürde vorgezogen. Er habe das Leben als Weg in die Herzen der Menschen gesehen. „Es gibt keinen besseren Weg ins Herz eines Menschen, als den der Liebe und des Mitgefühls“, sagt Gaida.

Und Wendelin habe das auch bei den Tieren so gehalten. Aus den Reihen der Pferde kommt zustimmendes Wiehern. Sein Verständnis für die Schöpfung und das Leben sei unendlich groß gewesen. Er habe es verstanden, innezuhalten, zuzuhören. Gottes Wort zu hören. Die Natur, die Pflanzen, die Tiere als Teil der Schöpfung zu sehen. Erneutes Wiehern und das dazugehörige Pferd nickt eifrig mit dem Kopf.

„Das Pferd bestätigt mich immer wieder“, freut sich Gaida und sagt „der Heilige Wendelin habe in Achtung und Respekt vor der Schöpfung gelebt. Er war ein guter Hirte.“ Die Legende erzähle, dass in seiner Obhut kein Tier krank wurde, dass es in den Herden keine Seuchen gab und dass kein Tier gerissen wurde. „Das zeigt, mit welch großer Achtsamkeit und Aufmerksamkeit er sich um die ihm anvertrauten Geschöpfe gekümmert hat. Er hat uns allen gezeigt, dass die Quelle allen Lebens die Liebe ist. Denn Gott liebt uns alle unendlich und bedingungslos. Das ist unser größter Schatz. Wir sollten alle überlegen, wie wir mit den Geschöpfen umgehen, die uns das Leben anvertraut hat. Jeder von uns ist ein Hirtin oder ein Hirte“, sagt Gaida. Und das Pferd wiehert zustimmend.

Jörg Aghte, Bürgermeister von Sigmarszell und augenscheinlich tief berührt von Leben und Wirken des Heiligen Wendelins übernahm den Dank an alle Beteiligten, auch im Namen von Bürgermeister Pfanner aus Scheidegg. „Ulrich Pfanner ist eigentlich die Verkörperung des guten Hirten in unserer heutigen Zeit“ sprach er seinem Kollegen ein größtmögliches Lob aus.

Schönheitskur fürdie Wendelinskapelle

Aghte dankte Robert und Petra Schmied vom Kapellenverein, die der Wendelinskapelle in diesem Jahr eine Schönheitskur angedeihen ließen, so dass ihre rund 350 Jahre überhaupt nicht zu sehen sind: Die Schindeln an der Südwestseite sind neu, das Blechdach und der Turm samt Läden neu gestrichen, und das Holzkreuz an der Ostseite renoviert. „Dies ist mein 5. Wendelinsritt als Bürgermeister, und so schön, so wunderbar wie heute war es noch nie“, jubelt er und schließt – passend zur Predigt des Pfarrers mit den Worten aus „Der kleine Prinz“ von Antoine de Saint-Exupéry: „Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar.“

Der Segen Gottes, den Pfarrer Joachim Gaida zum Abschluss den Pferden, ihren Reitern und allen, die zur Wendelinskapelle gepilgert gibt sei im übrigen „kein Bla Bla – der bleibt mit Euch!“