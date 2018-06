Ein Umzug mit spontanen Aktionen und geschätzten Zuschauern

Einer der kleinsten Fasnacht-Umzüge findet am Faschingsdienstag, 28. Februar, in Niederstaufen statt. Jedes Jahr ziehen Gruppen mit kreativ gestalteten Wagen durch das Dorf. LZ-Redakteur Andreas Schwarzbauer hat mit Wolfgang Sutter, dem Ortsheimatpfleger und Mitglied des Fasnetsumzugsorgansiationskommitee (Fauzok), über den Umzug gesprochen.

Was zeichnet den Umzug in Niederstaufen aus?

Das Besondere an unserem Umzug ist, dass er hauptsächlich auf Spontanen Aktionen basiert. Zwar gibt es das Fauzok, das sich um die gesetzlichen Regularien, Pressearbeit und die Organisation der Kinderfasnet im Löwensaal kümmert. Aber bis zuletzt weiß niemand, wer einen Wagen baut, wie viele Gruppen letztlich teilnehmen und welche Themen auf die Schippe genommen werden.

Warum sollte man den Umzug unbedingt besuchen?

Besuchen sollte man den Umzug, weil er zum einen völlig kommerzfrei ist – sieht man davon ab, dass das Fauzok ein Glühmobil im Zug mitführt, von dem Glühwein und Sekt gegen Bezahlung ausgeschenkt werden. Mit diesen Einkünften werden die unvermeidbaren Kosten für die Luftballons beglichen, die kostenfrei an die Hausbesitzer am Umzugsweg verteilt werden. Auch Material zum Wagenbau wird bei Bedarf aus diesem Topf bezuschusst. Ein Besuch lohnt sich auch deshalb, weil sich kaum sonst einmal Akteure und Zuschauer so die Waage halten. Manchmal sind die Besucher auch in der Minderheit und daher etwas ganz Exklusives. Wer richtig wertgeschätzt werden will, der wird Zuschauer bei der Schtoufner Fasnet.

Der Umzug nimmt gerne das Dorfgeschehen auf die Schippe. Was waren denn in den vergangenen Jahren die großen Themen?

Der Amphibienschutz Hangnach mit Froschkönig Walter Matzner war bereits Thema. Einen Wagen zierte ein umlegbarer Tannenbaum auf dem ehemaligen Schulhof, weil der Heimatpfleger geäußert hatte, der müsse gefällt werden, damit man vom Kreuzberg auf den Friedhof sehen könne. 1990 gab es den Bürgermeisterboxkampf zwischen Ziege (Anton Ziegler) und Knausrig (Ludwig Knaus). 2016 wurde der Geländer-Wahnsinn an der Treppe des neue Dorfplatzes thematisiert, wo der Bürgermeister und seine Gemeinderäte die breite Treppe über Monate sperren ließen, weil das vorhandene Geländer nicht allen versicherungstechnischen Befunden standhielt.

Wie ist der Umzug entstanden?

Es gibt zwei Entstehungsjahre: Um 1958 vereinbarten sogenannte Mäschkerle sich am Nachmittag auf der Straße am östlichen Dorfrand zu treffen und gemeinsam durch das Dorf zu ziehen. Wie viele Jahre dies wiederholt wurde, kann man nicht mehr genau feststellen. Etwa Zehn Jahre später heiratete Ludwig Gässler nach Niederstaufen und schloss sich dem Musikverein an. Von ihm soll die Idee stammen, einen Fasnetsumzug angeführt von der Musikkapelle zu organisieren. Die Gemeindevertreter waren angetan und spendierten den beteiligten Kindern Wienerle, die der damalige Bürgermeister Gebhard Strodel aus eine großen Milchkanne mit heißem Wasser verteilte. Seit dieser Zeit findet der Umzug, der sich zu einer kleinen Wagenfasnacht entwickelte, statt.

Welche Fasnacht-Traditionen gab und gibt es in Niederstaufen noch?

Die Fasnacht-Traditionen beschränken sich auf lustige Sketche, die bei den früher von jedem Verein veranstalteten Bällen gespielt wurde. Bälle gibt es allerdings kaum noch, weil die Besucherzahl ständig schrumpfte, die Ansprüche an die musikalische Unterhaltung stiegen und die dafür erforderlichen Bands so nicht mehr finanzierbar waren. (andy)