Ein Gottesdienst auf der Baustelle

Die Pfarrei St. Gallus Sigmarszell hat vor Kurzem ein ganz besonderes Richtfest in Form eines „Baustellengottesdienstes“ gefeiert. Die Idee dafür kam von Pfarrer Anton, der damit die Pforten für die Baustelle öffnen und Einblicke in die laufende Sanierung gewähren wollte, teilt die Pafrrei in einem Schreiben mit.

Architekt Andreas Pawle schilderte mit reichlichem Bildmaterial alle Sanierungspunkte. Die rund 80 Pfarrangehörigen waren überrascht wie schlecht der Zustand der St. Gallus Kirche ist und wie dringend und unausweichlich eine Generalsanierung ist, heißt es im Bericht weiter. So relativieren sich auch die Gesamtkosten von total 850 000 Euro. Pfarrer Anton sieht die Sanierung der Kirche für einen Zeitraum der nächsten 40 bis 50 Jahre.

Kirchenpfleger Christian Kern freute sich über die vielen Festbesucher aus der gesamten Pfarreingemeinschaft und bedankte sich für die bisher geleisteten Spenden. Auch ging der Dank an Bürgermeister Agthe und die Gemeinderäte. Des weiteren erläuterte er die Finanzierung: 600 000 Euro trägt die Diözese Augsburg aus Kirchensteuermitteln. Nach einem Zuschuss der Gemeinde Sigmarszell von 85 000 Euro muss die Pfarrgemeinde 165 000 Euro aus Rücklagen, Holzeinschlag und Spenden finanzieren. Der veranschlagte Gewinn aus dem Holzeinschlag von 15 000 Euro fällt angesichts des Holzpreisverfalls momentan leider aus. Darum sind die veranschlagten Spenden laut Finanzplan in Höhe von 31 000 Euro von ganz besonderer Bedeutung. Bisher sind von Pfarrmitgliedern 11 500 Euro an Spenden eingegangen. Darunter Spenden von zehn bis 2000 Euro. Somit fehlen noch 19 500 Euro.

Kern rechnete vor, dass die Kirchenverwaltung bei der Finanzplanung ursprünglich pro Pfarreimitglied mit durchschnittlich 50 Euro kalkuliert habe. Nur so konnte die Finanzierung und Genehmigung über einen ausserordentlichen Haushaltplan bei der Diözese Augsburg sichergestellt werden. Dies sollte das ortsprägende Schmuckstück St. Galluskirche wert sein, auch in Anbetracht unter welchen Entbehrungen die Vorfahren diese Kirche erschaffen und immer wieder renoviert haben, schreibt die Pfarrei in dem Bericht weiter.

Darum freute sich Kern im Namen der Kirchenverwaltung und des Pfarrgemeinderats, über einen Scheck in Höhe von 1000 Euro vom Frauenbund Sigmarszell, der am Ende durch Gabi Schmid und hr Team überreicht wurde.