Ein Dach für Spielgeräte und das Feuerwehrauto

Spielgeräte und ein Feuerwehrauto kommen unter ein gemeinsames Dach: Auf diesen kurzen Nenner lässt sich ein Beschluss des Sigmarszeller Gemeinderats bringen.

Nachdem der Kindergarten St. Wendelin in Niederstaufen um eine Gruppe erweitert worden war, wurde in jüngster Zeit noch nach einer Möglichkeit gesucht, um dessen Spielsachen und Gerätschaften unterzubringen. Die Lösung: Die Gemeinde will eine Fertiggarage neben dem Kindergarten errichten lassen. Beschlossen hat dies der Gemeinderat bereits im September. Die Kosten dafür belaufen sich auf rund 14 150 Euro.

In der Zwischenzeit ist die Idee entstanden, das Satteldach dieser Garage so zu verlängern, dass ein Carport für den Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Niederstaufen geschaffen werden kann. Kosten würde dies weitere 11 650 Euro.

Die Gesamtkosten für die Fertiggarage mit Carport belaufen sich also auf knapp 25 800 Euro, wobei eventuell noch weitere Kosten für eine Versetzung des Buswartehäuschens hinzukommen könnten. Die Gemeinderäte hielten es für sinnvoll, diesen Carport als Verlängerung der Fertiggarage zu bauen.

Selbst dann, wenn es eines Tages ein neues Feuerwehrhaus für Niederstaufen geben sollte, so gäbe es eine Verwendungsmöglichkeit für den Carport, beispielsweise für den Vereinsbus des TSV Niederstaufen, hieß es am Siegmarszeller Ratstisch.