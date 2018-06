Ein Büchlein, das Mut machen will

„Ich wünsche dir einen Engel, der dich liebt, dir Schutz gibt und Geborgenheit“ – diesen Wunsch hat Isabel Neulinger als zehnjährige Schülerin ins Trost- und Powerbüchlein geschrieben und dazu einen Engel, Herzen und ein Kind mit einer Sprechblase („Hilfe! Hilfe!) gemalt. Heute ist Isabel 20 Jahre alt und immer noch stolz auf dieses Projekt, das Religionslehrerin Monika Eisele im Jahr 2007 mit Viertklässlern der Grundschule Weißensberg ins Leben gerufen hat.

11 000 Exemplare wurden seitdem bereits verteilt. In diesem Jahr folgte eine neue Auflage mit 5000 Stück. Dass das kleine bunte Büchlein nun schon seit zehn Jahren die Herzen von kranken Menschen und ihren Angehörigen erfreut, die Trost, Mut und Kraft suchen, soll am Sonntag mit einem Jubiläumsgottesdienst in Wangen gefeiert werden (siehe Info-kasten).

Eigenen Erfahrungen mit Angst und Schmerz

Die Idee zum Trost- und Powerbuch ist Eisele während eines Klinikaufenthalts 2005 in Wangen gekommen, als sie schwer erkrankt war. Viele Monate musste sie in der Folgezeit im Krankenhaus verbringen. „Dabei habe ich selbst erlebt, was es heißt, mit Angst und Schmerz alleingelassen zu sein“, erzählt Eisele. Sie erkannte, dass „für den Körper alles da ist, aber für die Seele nicht“. Als die Religionslehrerin 2007 im Unterricht das Thema „Leid und Tod“ behandelte, setzte sie mit ihren Schülern die Idee in die Tat um. Entstanden ist ein reich bebildertes Büchlein mit Kinderwünschen und Gebeten für kranke, aber auch traurige Menschen. Es soll ihnen zeigen, dass sie „in ihrer Angst und Verzweiflung nicht alleine sind“, wie es im Vorwort heißt.

„Als Kind habe ich damals noch keine Vorstellung gehabt, wie sehr man den Menschen helfen kann – zum Beispiel durch kleine Gesten, einen Spruch oder auch einen gemalten Engel“, sagt Isabel. Jetzt, wo sie älter ist, versteht sie erst richtig, wie viele Menschen sie damit erreicht hat. Und sie meint, dass es „solche Aktionen viel zu wenig gibt, denn Kranke brauchen Rücksicht, Zuspruch und Trost – mit einem Wort Seelsorge“. Auch wenn sie und ihre Mitschüler damals – zusätzlich zur Schule – viel Freizeit in das Trost- und Powerbuch investiert haben, steht sie nach wie vor hinter dem Projekt. Isabel: „Ich bin stolz darauf und würde es jederzeit wieder tun.“

Vorzeichen lautet„Kinder helfen Kranken“

Eisele sieht die Aktion unter dem Vorzeichen „Kinder helfen Kranken“ und betont dabei, dass es sich bei dem Projekt nicht um ein Kinderbuch handelt, sondern um „ein Büchlein für Erwachsene, von Kindern gemacht“. Es richtet sich nicht nur an die Kranken selbst, sondern auch deren Angehörige, die ebenso Trost und Halt benötigen, meint Eisele. Entstanden sei ein „echter Schatz“. Damit das Büchlein auch zu den Kranken findet, wurden sogenannte „Oasen“ in den Fachkliniken Wangen eingerichtet. Dort liegen die Büchlein und weitere schöne Sprüche. Und jeder, der möchte, darf sich gegen eine freiwillige Spende das Trost- und Powerbuch mit nach Hause nehmen.

Vom Jubiläumsbüchlein, das mit einem Vorwort, Inhaltsverzeichnis und Fotos von den Jugendlichen um vier auf 28 Seiten erweitert wurde, sind weitere 5000 Exemplare gedruckt worden.

Finanziert hat das die Gemeinschaftsaktion „Lindau fördert“, bestehend aus der Stadt Lindau, der Spielbank und dem Verein ProLindau. Diese 5000 Exemplare starke Neuauflage wird nun auch in der Asklepios Klinik Lindau und im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach verteilt – kostenlos, versteht sich.

„Denn wir wollten, dass es auch etwas Kostbares kostenlos gibt auf dieser Welt“, so Eisele abschließend.

Mehr zum Büchlein gibt es online unter

www.trostundpowerbuch.de