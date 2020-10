Im Landkreis Biberach hat es erneut einen Todesfall in Verbindung mit dem Coronavirus gegeben. Bereits am Mittwoch meldete das Landratsamt einen Todesfall, nachdem es zuvor zwei Monate lang keinen Fall gegeben hatte. 38 Personen sind im Landkreis Biberach mittlerweile an und mit dem Coronavirus verstorben.

Des Weiteren hat das Landratsamt am Donnerstag zehn weitere Corona-Fälle gemeldet. Mit diesen sieben Männern und drei Frauen steigt die Gesamtzahl der bisher positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Biberach ...