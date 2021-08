Der TSV Schlachters sagt „Danke“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Pandemie ist für alle eine Herausforderung, vor allem aber für die Kinder und Jugendlichen eine extreme Belastung. Die Vereinsarbeit nimmt gerade in dieser Zeit eine tragende, gesellschaftliche Rolle ein. Der TSV Schlachters betreut 175 Kinder und Jugendliche in den Abteilungen Fußball und Turnen – unter Einbeziehung der Spielgemeinschaft im Bereich Jugendfußball mit Hergensweiler und Oberreitnau sogar noch deutlich mehr.

Der Vereinssport bietet den Kindern und Jugendlichen neben der sportlichen Betätigung vor allem Halt, Struktur und soziale Kontakte. Der TSV Schlachters startete deshalb gleich nach den ersten Lockerungen wieder mit dem Sportbetrieb. Der enorme Aufwand für die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben und für die notwendigen Dokumentationen zahlte sich aus. Die Kinder und Jugendlichen kamen trotz der gesetzlichen Reglementierungen mit Begeisterung in das eingeschränkte Training. Die Vereinsverantwortlichen bedanken sich bei allen Übungsleitern für das außerordentliche Engagement.

Der TSV Schlachters nutzte zudem die Zeit, um die Rahmenbedingungen für eine gute Jugendarbeit weiter auszubauen. Der Verein stellte den Soccer-Court auf dem Sportgelände fertig. Dieser wird bereits von den Kindern und Jugendlichen rege genutzt. Das Projekt „Kraftraum“ steht kurz vor dem Abschluss. Derartige Maßnahmen sind ohne die vielen Gönner und freiwilligen Helfer nicht zu leisten. „Danke für das Engagement in die Jugend“. Der extrem hohe Zulauf bei den Kindern im Alter von vier bis zehn Jahren bestätigt den TSV Schlachters in seinem Tun.

Auch die sportlichen Erfolge spiegeln dies wider. In Zusammenarbeit der Vereine Schlachters, Hergensweiler und Oberreitnau entwickelten sich die gemeinsamen Jugendmannschaften im Fußball kontinuierlich weiter. In diesem Jahr stieg die D-Jugend der Spielgemeinschaft in die Bezirksstaffel und die B-Jugend in die Leistungsstaffel auf. Gleichzeitig hielt die C-Jugend die Bezirksstaffel und die A-Jugend die Leistungsstaffel. Leider rückten diese tollen Leistungen der Kinder und Jugendlichen pandemiebedingt in den Hintergrund und konnten nicht gefeiert werden.