Das zweite Leben des Bösenreutiner Maibaums

Was passiert eigentlich mit dem Maibaum nach dem Legen? In Bösenreutin wird dieser jedes Jahr beim traditionellen Vogelwiesenfest unter viel Gelächter versteigert – aber nicht an den Meistbietenden, sondern es erhält derjenige den Zuschlag, der als letztes vor Erklingen eines Schusses, eine Münze in den Hut geworfen hat. Das ist das sogenannte amerikanische Versteigern.

Nicht selten endet dann der Maibaum beim glücklichen Gewinner als Brennholz im Schopf. Den letztjährigen Maibaum hat jedoch ein anderes Schicksal getroffen. Ersteigert hatte ihn die kleine Gloria Hartmann aus Schlachters und diese hatte einen Plan. Gemeinsam mit den Maibäumlern, allen voran ihrem Opa Jürgen, ihrem Papa Andi und ihrem Onkel Chrisi wurde der Baum gesägt, gehobelt und geschliffen. Nach der Druckimprägnierung erwachte der Baum auf dem Spielplatz in Schlachters zu neuem Leben: Jetzt umrandet er den dortigen Sandkasten und erfreut die Kinder ebenso wie die Eltern, die gemütlich auf ihm sitzen können, während ihre Kleinen im Sandkasten spielen. Der alte Sandkasten wurde gemeinsam mit den Mitarbeitern des Bauhofes komplett abgetragen und der neue mit frischem Sand aufgeschüttet.