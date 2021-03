Das Amtsblatt gibt’s künftig an sechs Standorten

Der Gemeinderat Sigmarszell hat in seiner jüngsten Sitzung sechs Standorte im Gemeindegebiet beschlossen, an denen das Amtsblatt künftig ausgelegt werden soll: bei der Alten Schule Bösenreutin, im Bereich Zeisertsweiler/Auf der Scheibe, beim Ärztehaus Schlachters, beim Rathaus Schlachters, auf dem Dorfplatz Niederstaufen und in der Hinterbergstraße Niederstaufen. Damit wird es in jeder der drei Gemarkungen jeweils zwei Plätze geben, an denen die Amtsblätter in Boxen oder Kästen deponiert werden. Bürgerinnen und Bürger können sie dort kostenlos abholen. Wie berichtet, wird das Amtsblatt im gesamten Bereich der Verwaltungsgemeinschaft Sigmarszell aus Kostengründen nicht mehr als Abonnement zugestellt. In Ausnahmefällen besteht aber noch die Möglichkeit, es sich gegen Übernahme der Versandkosten zuschicken zu lassen. Außerdem kann es als Newsletter abonniert werden: In diesem Fall wird ein PDF des Amtsblattes per E-Mail jede Woche an die Interessenten versandt.