Von Schwäbische Zeitung

Ein Vorderrad eines Autos hat sich am Dienstag, gegen 7 Uhr, während der Fahrt selbstständig gemacht und einen Unfall verursacht, teilt die Polizei mit. Zwischen Hübscher und blauem Haus in der Ravensburger Weststadt löste sich das linke Vorderrad einer 24-Jährigen und prallte in den VW einer entgegenkommenden 38-Jährigen. Ob die Radmuttern am Vorderrad beim Reifenwechsel nicht richtig angezogen worden waren oder diese jemand mutwillig löste, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.