Bremse an Auto kaputt: Fahrer überschlägt sich

Er hat Glück im Unglück: Ein Autofahrer bemerkt kurz vor einer Kurve, dass seine Bremse nicht mehr funktioniert, fährt in die Böschung und überschlägt sich. Passiert ist ihm zum Glück nichts.

Am Freitagmorgen ist ein 28-Jähriger mit seinem Auto laut Polizei durch das Rohrach in Richtung Lindau gefahren. Kurz vor einer Rechtskurve bemerkte er, dass die Bremse seines Autos kaputt ist. Der Mann rollte geradeaus in eine Schutzplanke und schleuderte von dort aus in die Böschung neben der Fahrbahn.

Mehr als 2500 Euro Schaden

Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Allein an der Schutzplanke schätzt die Polizei den Sachschaden auf rund 2500 Euro. Auch das Auto ist laut Polizei an vielen Stellen kaputt.