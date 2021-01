Normalerweise haben Bewohner und Firmen im Zentrum besseres Internet als Bauernhöfe. In manchen Gemeinden im Lindauer Umland ist es umgekehrt. Die Bürgermeister von Sigmarszell und Hergensweiler wollen das ändern.

Das Internet reicht tief ins tägliche Leben hinein. Bankformulare werden online ausgefüllt, Unterlagen via E-Mail an Behörden gesandt, Einkäufe in Online-Shops getätigt und berufliche Angelegenheiten per Mausklick erledigt. Corona hat diese Entwicklung deutlich beschleunigt. Aber es war schon lange vor der Pandemie klar, dass immer mehr Dienstleistungen übers Internet laufen. Damit ländliche Regionen diesbezüglich nicht abgehängt werden, gibt es seit einigen Jahren in Bayern diverse Förderprogramme zum Breitbandausbau. Die Gemeinde Sigmarszell hat davon – ebenso wie viele andere Gemeinden – in den vergangenen Jahren rege Gebrauch gemacht. Davon profitieren vor allem die Sigmarszeller Außenbereiche. Dies wiederum führt zu der kuriosen Situation, dass sie jetzt zumeist mit schnellerem Internet versorgt als die Kernorte.

Die kleinen Weiler und Gehöfte in der Gemeinde Sigmarszell sind oft idyllisch gelegen. Aber einen leistungsfähigen Internetanschluss hätten sie unter marktwirtschaftlichen Bedingungen wohl nicht bekommen können. Deshalb hat die Gemeinde Sigmarszell schon im Jahr 2015 beschlossen, ins Bayerische Breitbandförderverfahren einzusteigen. „Die Entwicklung der Breitbandinfrastruktur ist für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde zentral“, begründet Bürgermeister Jörg Agthe diese Entscheidung. Um die Gelder möglichst effizient zu nutzen, habe der Gemeinderat für eine Verlegung von Glasfaserkabeln bis zum Haus (nicht nur bis zum Grundstück) plädiert. Dies sei zwar die teurere, aber nachhaltigere Lösung. Seitdem sind grob gerechnet etwa zwei Millionen Euro in die Breitbandversorgung der kleinen Sigmarszeller Ortsteile geflossen. Der mit Abstand größte Teil davon stammt aus Fördertöpfen des Freistaats Bayern.

In der ersten Ausbaustufe erhielten die Ortsteile Hangnach, Tobel, Egghalden, Leiblachsberg, Hubers, Dornach, Kinbach, Immenmühle, Leitfritz-Adelberg-Emsgritt, Umgangs und Haggen-Widdum einen Anschluss ans schnelle Internet. Die Kosten dafür betrugen laut Bürgermeister Agthe etwas mehr als eine Million Euro. Die Gemeinde muss davon aber nur einen Teilbetrag selbst finanzieren. Denn der Großteil der Kosten wird über das Bayerische Förderprogramm zur Breitbandversorgung gedeckt. Aus diesem Topf erhielt die Gemeinde Sigmarszell für diese erste Ausbaustufe den höchstmöglichen Förderbetrag von 770 000 Euro. Hinzu kamen weitere 50 000 Euro Zuschuss für die interkommunale Zusammenarbeit mit Hergensweiler und Weißensberg bei diesem Thema.

Weil damit aber nicht alle Bereiche der weitläufigen Gemeinde Sigmarszell mit schnellem Internet versorgt werden können, bemühte sie sich um die Aufnahme in ein weiteres Förderprogramm: nämlich um das so genannte Höfebonus-Programm. Darin aufgenommen wurden die Bereiche Niederstaufen-Ortsausgang (ab Abzweigung Adelbergstraße), Geislehen, Hölzers, Kargen, Kinberg und große Teile von Tobel. Die Kostenschätzung dafür beläuft sich laut Agthe auf knapp 815 000 Euro plus Planungskosten. Dafür erhält die Gemeinde eine Fördersumme von rund 650 000 Euro aus dem Höfebonus-Programm.

Für die geförderten Ausbaubereiche sind Übertragungsraten von mindestens 100 Mbit/s im Download, zum Teil sogar 200 Mbit/s vorgesehen – und im Upload mindestens 20 bzw. 50 Mbit/s. Dies bedeutet, dass die genannten Außenbereiche künftig schnelleres Internet haben als die Kernorte. Warum? „Mit den Fördergeldern dürfen nur diejenigen Bereiche mit Glasfaser ausgebaut werden, die von den Telekommunikationsunternehmen oder Netzbetreibern nicht mit der Mindestbandbreite von 30 Mbit pro Sekunde eigenwirtschaftlich versorgt werden. Denn sonst würde mit staatlichen Geldern den privatwirtschaftlichen Anbietern Marktanteile genommen werden“, erklärt Bürgermeister Agthe. Die Gemeinde hatte also die förderfähigen Bereiche vorab in einer Markterkundung definieren müssen. Ergebnis: Die Orte Bösenreutin, Witzigmänn, Zeisertsweiler, Auf der Scheibe, Thumen, Schlachters und Niederstaufen erfüllen die Förderkriterien nicht. Denn die Versorger haben angegeben, dass sie für diese Orte eigenwirtschaftlich eine Mindestbandbreite von 30 Mbit/s zur Verfügung stellen können.

Doch Bürgermeister Jörg Agthe hat nun auch Hoffnung für diese Orte. Denn der Freistaat Bayern hat inzwischen ein weiteres Förderprogramm aufgelegt: die Gigabitrichtlinie. Damit soll das Internet auch in den Bereichen beschleunigt werden, in den bisher mindestens 30 Mbit/s – aber noch keine 100 Mbit/s – verfügbar sind. „Wir prüfen, ob es über dieses Förderprogramm möglich wäre, auch die Kernorte mit schnellerem Internet zu erschließen“, kündigt Agthe an. Das Ergebnis ist noch offen.

In der Nachbargemeinde Hergensweiler ist der Internetausbau in den kleinen Ortsteilen bereits abgeschlossen. Nach Angaben von Bürgermeister Wolfgang Strohmaier konnten hier bereits in den Jahren 2018/2019 mit Hilfe des Bayerischen Förderprogramms zur Breitbandversorgung sämtliche Außenbereiche ans Glasfasernetz angeschlossen werden – hier allerdings nicht bis zum Haus, sondern bis zum Grundstück. Die Gesamtkosten dafür betrugen knapp 1,1 Millionen Euro. Vom Freistaat kam ein Zuschuss von rund 488 000 Euro, der gemeindliche Eigenanteil betrug 325 360 Euro, den Rest trägt laut Strohmaier die mit dem Ausbau beauftragte Telekom. „Wir sind jetzt recht gut aufgestellt“, sagt Strohmaier. Auch die Gemeinde Hergensweiler lässt derzeit über eine Markterkundung prüfen, ob eine Förderung über die bayerische Gigarichtlinie möglich ist, um auch im Dorf selbst das Internet zu beschleunigen.

Der Weißensberger Bürgermeister Hans Kern ließ die LZ-Anfrage nach dem Breitbandausbau in seiner Gemeinde unbeantwortet.