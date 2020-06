Brücken-Wirrwarr im Fernsehen

Erst war sie zu niedrig, dann zu schmal, dann beschädigt: Die Brücke Heimholz in Sigmarszell.

Zur Elektrifizierung der Trasse wollte die Deutsche Bahn die Brücke erhöhen. Geplante Fertigstellung warEnde 2019. Diese lässt aber noch auf sich warten. Ein Beitrag zur Brücke läuft am Donnerstag, um 20.15 Uhr, im BR-Fernsehen in der Sendung „Quer“. Die Sendung wird am Freitag mehrfach wiederholt.