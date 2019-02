Bezirk fördert Obstbauschule in Schlachters: Dort sollen alte Apfel- und Birnensorten erhalten und vermehrt werden

Da schlägt das Gärtnerherz in Ulrich Pfanner gleich ein wenig schneller. Denn der sogenannte Bestandsgarten neben der Obstbauschule in Schlachters kann nun weiter wachsen: Dort werden alte Apfel- und Birnensorten kultiviert und auch wieder vermehrt, die fast in Vergessenheit geraten sind. Dafür gibt jetzt auch der Bezirk Geld. Dieser Garten soll Teil der kleinen Landesgartenschau 2021 in Lindau werden. Bis dahin soll auch das alte Schulhaus wieder glänzen: Der Landkreis lässt prüfen, ob das Gebäude saniert wird oder dort ein Neubau entsteht.

Ein Stück Kulturgeschichte wächst heran

Sie heißen Kaiser-Wilhelm, Hügelscharter Grafensteiner oder Holsteiner Zitronenapfel: Weit über 200 Sorten alter Apfel- und Birnensorten wachsen inzwischen bei Schlachters auf einer Fläche von knapp einem dreiviertel Hektar. Ulrich Pfanner ist stolz auf dieses Projekt. Das ist unüberhörbar. Schließlich hat der Scheidegger Bürgermeister und ausgebildete Gärtnermeister diesen Bestandsgarten vor Jahren selbst angestoßen. Pfanner hält die alten Obstsorten für ein Stück Kulturgeschichte, bezeichnet den Garten als „lebendiges Museum“. Eines, in dem aber auch die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf fleißig forscht – ob zum Beispiel alte Apfelsorten mit Blick auf den Klimawandel den Landwirten Vorteile bieten.

Bis zu 400 verschiedene Apfel- und Birnenbäume denkbar

Bisher sind vor allem alte Obstsorten aus dem südschwäbischen Raum erfasst, Edelreiser davon im Garten bei Schlachters heimisch geworden. Pfanner – er ist zugleich Vorsitzender des Fördervereins Obstbauschule – möchte jetzt auch Apfel- und Birnensorten aus Nordschwaben dort wachsen sehen. Das funktioniere natürlich nur, wenn die Pflege der Bäume gesichert ist: „Für den Aufbau ist eine langfristige Finanzierung wichtig.“

Deswegen hat Pfanner die Idee hinter dem Bestandsgarten Anfang des Jahres im Umweltausschuss des Bezirkstags vorgestellt. Sein Vortrag hat Eindruck hinterlassen: „Quer durch alle Fraktionen“ seien sich die Bezirksräte einig gewesen, das Projekt finanziell zu unterstützen. Zehn Jahre lang gibt es nach Pfanners Worten nun jährlich 50 000 Euro aus Augsburg für den Bestandsgarten.Das hält er für eine gute Basis, um den Garten auszubauen. Bis in zehn Jahren könnten dort an die 400 alte Obstsorten wachsen. Bis in zwei Jahren soll der Garten auf jeden Fall schon eine Attraktion sein: Denn er soll zusammen mit der einstigen Obstbauschule – die heute Versuchsstation für Obstbau heißt – ein Außensatellit der Kleinen Landesgartenschau werden, die im Frühjahr des Jahres 2021 in Lindau eröffnet wird. Bis zu diesem Zeitpunkt soll aber auch das alte Schulhaus der Obstbauschule wieder glänzen: Der Landkreis lässt in den nächsten Monaten prüfen, ob das heute für die Verwaltung genutzte Gebäude saniert werden kann oder dort ein Neubau erforderlich ist. Für diese Untersuchung hat der Kreis bereits Geld in den diesjährigen Haushalt eingeplant.