Beim Haus des Gastes klemmt’s an vielen Ecken

Für diese Frage hat der Sigmarszeller Bürger Josef Gapp spontanen Applaus von einigen Gemeinderäten bekommen: „Bestünde die Möglichkeit, dass man den Bereich um das Haus des Gastes etwas aufhübscht?“, wollte er am Ende der jüngsten Ratssitzung wissen.

Dazu verwies er unter anderem auf die unterschiedlichen Höhen von Randsteinen. „Sie haben recht“, antwortete Bürgermeister Jörg Agthe. Es werde zwar immer wieder mal was gemacht. „Aber die Schwierigkeit ist: Beim Haus des Gastes klemmt es an so vielen Ecken, dass wir eine langfristige Strategie brauchen. Sie kann nur lauten: Generalsanierung oder Neubau“, sagte er. Wenn die Gemeinderäte in Klausur gehen und sich dabei generell mit dem Ortskern befassen, dann würden sie in diese Überlegungen auch das Haus des Gastes miteinbeziehen, kündigte er an.