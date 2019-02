Willkommen an Bord: Die Frauenbunde Weißensberg/Hergensweiler, Bösenreutin und Sigmarszell veranstalten bereits zum dritten Mal einen gemeinsamen „Fasnachtsball der Dörfer“. Nach den großen Erfolgen der vergangenen beiden Jahre findet der Ball auch in diesem Jahr wieder in Weißensberg statt, teilen die Veranstalter mit. Nachdem die „Frauenbande“ vor zwei Jahren ins Dschungelcamp entführte, im vergangenen Jahr den „Wilden Westen“ bereiste, heißt es dieses Jahr „Schiff ahoi ... Leinen los, wir legen ab zur Fasnacht der Dörfer“. Alle Bürger aus Bösenreutin, Hergensweiler, Niederstaufen, Sigmarszell, Weißensberg und drum herum sind dazu eingeladen, in der Festhalle in Weißensberg ein paar närrische Stunden zu verbringen. Mit Sketchen unterhält die „Frauenbande" und bei Live-Musik kann geschunkelt und getanzt werden. Am reichhaltigen Kuchenbuffet können die Besucher sich verwöhnen lassen. Es gibt aber auch Herzhaftes. Das Fasnachtsschiff legt pünktlich am Samstag, 16. Februar, um 14.30 Uhr in der Festhalle in Weißensberg ab. Die Besatzung mit Kapitän Walter freut sich über zahlreiche Narren aus nah und fern. Foto: Marion Heuchert