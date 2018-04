Bei der Telekom geht’s nicht so schnell

Lachen kann Sylvia Thieme aus dem Sigmarszeller Ortsteil Hangnach schon noch. Weil das, was sie und ihr Vermieter mit der Deutschen Telekom erlebt haben, irgendwie schon „ein Witz“ ist.

Die Story beginnt im April 2016. Da hatte Thiemes Vermieter gleich zu Baubeginn des neuen Hauses der Telekom den Auftrag für einen Hausanschluss erteilt, der auch angenommen wurde. Gelegt wurde der Anschluss im Keller dann im März 2017, also elf Monate später. Anschließend habe die Telekom gemerkt, dass in der Zuleitung zwischen Verteilerkasten und Haus keine Kapazität frei war, erzählt der geplagte Hausbesitzer, der seinen Namen nicht in der Zeitung genannt haben möchte.

Im Oktober 2017 verstärkte das Telekommunikationsunternehmen die Leitung. Um dann festzustellen, dass im Verteilerkasten keine DSL-Anschlüsse frei sind. Dazwischen lagen Hunderte von Telefonaten, E-Mails und Briefen. „Ich habe die Auftragsnummer schon im Kopf“, sagt der Hausbesitzer. Im Januar 2018 teilte ihm die Telekom zum im April 2016 gestellten Antrag stolz mit: „Es ist geschafft – Ihr Hausanschluss wurde am 9. März 2017 fertiggestellt“. Mit der Rechnung ließ sich das Unternehmen nicht soviel Zeit. Die kam eine Woche nach dem Schreiben.

Mieterin Sylvia Thieme kann ebenfalls ein Lied über die Telekom singen. Sie hat seit Mai 2017 insgesamt drei Anträge auf einen DSL-Festnetzanschluss in ihrer Wohnung gestellt, hat x-mal telefoniert, auf Rückrufe gewartet, die nicht kamen und im Telekom-Shop auf der Lindauer Insel nachgefragt. Mal habe es geheißen, nein, es gibt keinen Anschluss, mal wurde gesagt, die technische Prüfung steht noch aus, so Thieme. Weiter bearbeitet werden ihre Anträge nicht.

„Versorgung der Bürger steht nicht mehr im Vordergrund“

Mit ihr sind es vier Hangnacher gewesen, die auf einen Anschluss warten. Allerdings nicht auf den von der Telekom inzwischen avisierten analogen. Ein Nachbar hätte dann das Glück gehabt, dass ein DSL-Anschluss frei wurde, berichtet Thieme. Und sie hatte dann das Glück, dass der Nachbar bereit war, seinen Anschluss samt Telefonnummer mit ihr zu teilen. Eingerichtet hat das vor gut vier Wochen dann der Sohn des Nachbars. „Man braucht eine hohe Toleranzgrenze und muss mit Frust umgehen können“, fasst Thiemes Vermieter die Vorgänge zusammen. Bei der Telekom stehe inzwischen die Ausschüttung an die Aktionäre im Vordergrund und nicht die Versorgung der Bürger. Sylvia Thieme findet da noch deutlichere Worte: „Ich fühl’ mich auf ganzer Länge verarscht.“

Der Kundenservice habe bereits mit der Kundin Kontakt aufgenommen, heißt es vonseiten der Telekom auf Nachfrage der LZ. „Wir arbeiten an einer zeitnahen Lösung des Problems“, schreibt Telekom-Sprecher Johannes Maisack.

Bleibt noch die Hoffnung auf den Breitbandausbau. Angeblich würden im Juni dieses Jahres Baumaßnahmen durchgeführt, hat Thieme erfahren. Ob in Hangnach, habe ihr aber niemand sagen können.