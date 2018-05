Bei der Fronleichnamsprozession scheint wieder die Sonne

Nach den schweren Gewittern des Vorabends haben viele Katholiken bei traumhaftem Sonnenschein ihre Fronleichnamsprozessionen, wie hier in Sigmarszell, begangen – und so das Fest der dauerhaften Gegenwart Gottes in der Eucharistie, bei dem eine Hostie in einer Monstranz durch die Straßen oder, wie eben hier, durch das kleine Dorf getragen wird.

Traditionsgemäß haben die Sigmarszeller, die gemeinsam mit den anderen Pfarrgemeinden der gleichnamigen Gemeinde, Niederstaufen und Weißensberg, das Fronleichnamsfest feierten, vier Blumenaltäre auf dem Prozessionsweg aufgebaut. Jeder in einer anderen Himmelsrichtung, die für die vier Evangelien stehen. Vor der Prozession, bei der Messe in der Kirche, verkündete Pfarrer Franz Walden, dass er zum September die Gemeinde verlässt. Er wird beim Bistum Augsburg eine neue Herausforderung annehmen. So gab es beim Traditionsfest voller barockem Glanz und Prunk auch Neues zu vermelden, zumindest hier in Sigmarszell. (cf)