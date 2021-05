Baugebiet ermöglicht 18 neue Häuser

Der Bebauungsplan für das Gebiet Sonnalpstraße im südostlichen Bereich von Niederstaufen kommt in die Zielgerade. Er soll 18 neue Häusern, davon vier Doppelhaushälften, ermöglichen. Der Sigmarszeller Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit den Stellungnahmen von Behörden und anderen Trägern öffentlicher Belange befasst. Der Planungsentwurf soll zwei Wochen lang öffentlich ausgelegt und in der nächsten Gemeinderatssitzung als Satzung beschlossen werden.

Wenn der Bebauungsplan rechtskräftig ist, sollen die Arbeiten zur Erschließung des Gebiets ausgeschrieben werden. Dies berichtete Bürgermeister Jörg Agthe der „Lindauer Zeitung“ über den weiteren Zeitplan. Er geht davon aus, dass im Frühjahr 2022 die Erschließung beginnen kann und im Laufe des nächsten Jahres die Baugrundstücke vergeben werden. Laut Agthe ist ein Einheimischenmodell anvisiert. Denn der Bebauungsplan soll vor allem der ortansässigen Bevölkerung dienen. Es könnten bei der Vergabe der Bauplätze zwar auch Auswärtige zum Zuge kommen, Einheimische würden aber Bonuspunkte erhalten.

Der Bedarf an einem solchen Baugebiet sei gegeben. „Die Gemeinde expandiert nicht übermäßig in die Fläche“, betont Agthe. Das letzte Bebauungsgebiet der Gemeinde sei an der Obstbauschule in Schlachters im Jahr 2016 erschlossen worden und habe fünf Bauplätze umfasst. Ausführlich begründet ist der Bedarf auch im Textteil des Planentwurfs. Darin heißt es, dass es der Gemeinde ohne diesen Bebauungsplan nicht möglich wäre, der bestehenden Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken gerecht zu werden. Denn es gebe nicht ausreichend Baulücken, Gebäudeleerstände oder sonstige Nachverdichtungspotenziale, die die kurz- bis mittelfristige Nachfrage nach Wohngrundstücken decken könnten.

Bei den Stellungsnahmen der Träger öffentlicher Belange ging es um viele Details, unter anderem auch um den Natur- und Emissionsschutz. Laut Agthe hat die Untere Naturschutzbehörde festgestellt, dass in dem künftigen Baugebiet keine seltenen Arten leben. im Hinblick auf den Emissionsschutz habe das Landratsamt angeregt, dass die Gemeinde ihren Pachtvertrag mit dem benachbarten TSV Niederstaufen um eine Emissionsschutzklausel ergänzen soll. Demnach sollen im Jahr nicht mehr als 18 lärmreiche Ereignisse möglich sein. Agthe sieht diese Regelung gelassen, denn diese Zahl erreiche der TSV ohnehin nicht.