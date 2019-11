Bürgermeister ehrt erfolgreiche Mountainbiker

Im Rahmen der Bürgerversammlung hat Sigmarszells Bürgermeister Jörg Agthe die erfolgreichsten Sportler ausgezeichnet, die sich allesamt auf zwei Rädern abseits der normalen Straßen und Wege tummeln. So die aktuelle Studenten-Weltmeisterin und mehrfache Deutsche Meisterin auf dem Mountainbike, Sofia Widenroth, den ebenfalls international erfolgreichen Mountainbiker Pirmin Eisenbarth sowie die Brüder Maximilian und Benjamin Krüger, die alle trotz ihres jugendlichen Alters auf eine bemerkenswert lange Liste von Erfolgen verweisen könnten.

Alle vier Athleten nannten als ein Geheimrezept für ihre Erfolge „die hervorragende Trainingsgruppe hier in Niederstaufen, ansonsten der Spaß an diesem Sport“ und die ideale Gegend fürs Mountainbikefahren. Bei den Krügerbrüdern kam hinzu, dass der Vater ein großer Motivator sei, wenn mal der Spaß nachlasse. Mit schweren Geschenkkörben durften sich die vier dann nach Hause schleppen. Zwischen all den Informationen über das, was in der Gemeinde Sigmarszell passiert, fand Bürgermeister Jörg Agthe auch Zeit, verschiedene Ehrungen durchzuführen. So erhielt Ernst Maurer knapp ein Jahr nach der offiziellen Ernennung zum Ehrenbürger Sigmarszells durch den Gemeinderat nun öffentlich seine Urkunde, was dieser mit viel Humor hinnahm. 18 Jahre als Gemeinderat, sechs Jahre davon als zweiter Bürgermeister habe Maurer sich sehr verdient um die Gemeinde gemacht.

28 Jahre lang war Maurer in der Niederstaufener Feuerwehr in verantwortlichen Positionen, 16 Jahre davon als erster Kommandant, darüber hinaus auch als Kreisbrandinspektor. 33 Jahre wachte er über die Niederstaufner Kläranlage, war Tag und Nacht erreichbar und fand noch Zeit, in vielen Vereinen aktiv mitzuarbeiten. Dass er als Witzeerzähler bekannt ist, war vermutlich nicht der Grund für die Ernennung, aber humorig nahm er die Auszeichnung nun mit.

Für 50 Jahre Tätigkeit als Waldwart der Gemeinde Sigmarszell und vorher Niederstaufen zeichnete Jörg Agthe Gebhard Sutter aus. Auch Sutter war bei der Feuerwehr Niederstaufen und in der Reitergruppe aktiv, ebenso als Gemeinderat. Sutter war es auch, der das Kinderfest Niederstaufen ins Leben rief.