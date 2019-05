Ein Autofahrer fuhr am Donnerstag um 7.30 Uhr auf der Alten Landstraße in Sigmarszell und übersah an der Einmündung zur Bodenseestraße einen vorfahrtsberechtigten anderen Wagen und stieß mit diesem zusammen. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit, teilt die Polizei mit. In einem der Fahrzeuge wurde der Beifahrer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte bei über 10 000 Euro liegen.