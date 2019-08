Auto überholt auf der A 96 trotz Überholverbots

Eigentlich gilt an jener Stelle bei Sigmarszell auf der Autobahn ein Überholverbot. Das ignorierte am Samstagnachmittag jedoch ein Autofahrer, der in Richtung München unterwegs gewesen ist. Sein Pech: Beim Überholen streifte er den Wagen neben ihm. Verletzt wurde niemand, der Schaden liegt laut Polizei bei rund 2000 Euro. Da der Unfallfahrer aus der Schweiz stammt, musste er allerdings für das auf ihn zukommende Bußgeldverfahren eine Sicherheitsleistung hinterlegen.