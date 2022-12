Ausflug des Schützenvereins Sigmarszell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unser diesjähriger Schützenvereinsausflug führte uns zur Inatura nach Dornbirn. An einem strahlenden Tag konnten wir viel wissenswertes über Flora und Fauna an Exponaten, Filmen oder an lebenden Objekten erfahren. Es freut uns sehr, dass viele Jungschützen am Ausflug teilgenommen haben, für die die Ausstellung sehr interessant und ereignisreich war. Aber nicht nur für sie gab es viel Interessantes zu entdecken, sondern auch die Erwachsenen konnten bei Experimenten selbst Hand anlegen. Diesen erlebnisreichen Tag ließen wir in der Schützenstube bei Wurstsalat und hausgemachtem leckerem Nachtisch ausklingen. Foto: Sigis Stohr