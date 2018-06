Auf das Kinderfest freuen sich nicht nur die kleinen Besucher

Das Sigmarszeller Kinderfest steigt in diesem Jahr am kommenden Sonntag, 24. Juni in Niederstaufen. Das Fest sei einer der Höhepunkte des dörflichen Miteinanders. Es mache die Kinder froh und die Erwachsenen – ebenso, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Gefeiert werde das familiäre Fest in diesem Jahr ab 10.30 Uhr. Dann treffen sich alle großen und kleinen Gäste zum Kindergottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Niederstaufen.

Besonderer Höhepunkt sei in diesem Jahr der Festgottesdienst der Kisi-Kids. Bei den Kisi-Kids handele es sich um eine internationale Familie von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die mit Liedern und Musicals unterwegs sind zur Ehre Gottes und ihre Zuhörer immer in ihren Bann ziehen. Anschließend stellen sich die Kinder und die anderen Umzugsteilnehmer beim Gotteshaus zum Festzug auf. Gemeinsam marschieren sie, angeführt von den Ponys des Reitervereins, unter den musikalischen Klängen der Musikkapelle Niederstaufen Fähnchen schwingend zum Festplatz auf dem Sport- und Freizeitgelände in Niederstaufen. Zum ausgiebigen Mittagstisch laden frische Salate, Steaks, Würstl und mehr ein.

Ab 12.30 Uhr wird Sigmarszell’s Bürgermeister Agthe die Kinderspiele feierlich eröffnen – dann sind Spaß, Spiel und gute Laune angesagt. Bei vielen verschiedenen Spielstationen können die Kinder Geschicklichkeit und Ausdauer unter Beweis stellen. Neben weiteren Aktionen erfreut sich das Ponyreiten nach wie vor großer Beliebtheit. Während sich der Nachwuchs mit den Spielen vergnügt, unterhält der Musikverein Niederstaufen die Festgäste mit Unterhaltungsmusik. Zeitgleich findet ein Kinderflohmarkt auf dem Gelände statt.

Kaffee und Kuchen werden den ganzen Tag angeboten. Veranstaltet und organisiert wird das Kinderfest von Reitergruppe und TSV Niederstaufen.