Anbau ans Feuerwehrhaus kostet mehr als geplant

Es sind zwar noch nicht alle Schlussrechnungen eingetroffen. Doch schon jetzt ist nach Angaben von Bürgermeister Jörg Agthe absehbar, dass die Kosten für die Erweiterung des Feuerwehrhauses Bösenreutin höher ausfallen als geplant. Dies erklärte er auf Anfrage der Lindauer Zeitung. In der jüngsten Sitzung des Sigmarszeller Gemeinderats ging es zunächst lediglich um einen Teilbereich der Kosten: Agthe berichtete über eine deutliche Kostensteigerung bei den Elektroarbeiten.

Im Elektrobereich waren nach Angaben des Bürgermeisters Arbeiten mit einem Volumen von 18 123 Euro beauftragt gewesen. Die Schlussrechnung des Elektrikers fiel etwa ein Drittel höher aus und belief sich auf 27 552 Euro. In der Ratssitzung verwies Agthe auf ein Schreiben des Architekten, der die Kostensteigerung ausführlich begründete. So sei das Feuerwehrhaus in Bösenreutin im Jahr 1982 in kompletter Eigenleistung durch die Feuerwehr realisiert worden und habe dementsprechend nicht die erforderliche Elektroinstallation gehabt, die heute an ein Feuerwehrhaus mit Mindeststandard gestellt werden.

Die 40 Jahre alte Elektroinstallation habe also hinsichtlich der inzwischen erfolgten Änderungen der VDE-Richtlinien ergänzt und überarbeitet werden müssen. Die Anpassungen betreffen unter anderem auch die Sanierung von Toilettenanlagen und Schulungsraum, die Fahrzeughalle, das Sektionaltor, den in den Neubau verlegten Bereich der Alarmierung, den Anschluss für eine Notstromeinspeisung sowie ein neues, kleines Büro und die Atemschutzwerkstatt.

Der Architekt verwies in seinem Schreiben darauf, dass die Gemeinde keine Fachplaner für die Gewerke Elektro und Heizung/Sanitär beauftragt hatte, um Kosten zu sparen. Deren Planungsleistungen hätten seinen Angaben zufolge sicher mindestens 20 000 Euro kostet. Das Leistungsverzeichnis Elektro sei hingegen von einer Fachfirma kostenfrei erstellt worden, die Arbeiten im Bestand seien dabei „offensichtlich nicht ausreichend erfasst“ worden. Der Architekt bat darum, dies zu berücksichtigen. Und der Gemeinderat beschloss, die geprüfte Schlussrechnung für die Elektroarbeiten freizugeben.

Trotzdem bleiben nach Angaben von Bürgermeister Agthe die technischen Gewerke (Elektro, Heizung/Sanitär) insgesamt im Kostenrahmen von rund 63 000 Euro.