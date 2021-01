Amtsblatt soll es künftig kostenlos an Auslagestellen geben

Die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Sigmarszell sucht derzeit einen Weg, wie das gemeinsame Amtsblatt der drei Mitgliedsgemeinden Hergensweiler, Weißensberg und Sigmarszell gedruckt werden und zu den Menschen kommen kann. Denn die bisherige Druckerei hat der VG mitgeteilt, dass sie das Amtsblatt nicht mehr zum bisherigen Preis herstellen kann.

Derzeit ist das Amtsblatt deshalb nur in den gemeindlichen Schaukästen und auf der VG-Homepage einsehbar, ausgedruckte Exemplare gibt’s gratis in oder vor den Rathäusern. Wegen der hohen Vertriebskosten zeichnet unterdessen sich ab, dass das Amtsblatt künftig nicht mehr als Abo angeboten und zugestellt wird, sondern an einigen öffentlichen Auslagestellen abgeholt werden kann – dafür aber kostenlos ist. Zudem ist es weiterhin im Internet abrufbar und kann neuerdings auch als E-Mail-Newsletter abonniert werden.

Mit einer neuen Lösung fürs Amtsblatt befassen sich derzeit die Gemeinderäte aller drei VG-Mitgliedsgemeinden. Die Verwaltung hatte dazu im Vorfeld 20 Druckereien angeschrieben, zehn Angebote gingen ein. In der günstigsten Variante würden sich die Druckkosten des Amtsblattes auf rund 21 000 Euro pro Jahr belaufen – bei einer Auflage von 2000 Stück in wöchentlicher Erscheinungsweise. Die Gestaltung ist in diesem Preis nicht inbegriffen, ebenso wenig die Zustellung als Abonnement.

Bürgermeister Jörg Agthe trug diese Zahlen in der jüngsten Sitzung des Sigmarszeller Gemeinderats vor, in der sich eine rege Diskussion über eine sinnvolle und praktikable Lösung entwickelte. Die Entscheidung wird schlussendlich die VG-Verbandsversammlung treffen. Seine Wünsche in Bezug auf das künftige Amtsblatt formulierte der Sigmarszeller Gemeinderat daher als Empfehlung. So sprachen sich die Sigmarszeller Ratsmitglieder einstimmig dafür aus, das Amtsblatt nicht mehr als Abonnement zuzustellen, sondern kostenlos an verschiedenen Standorten auszulegen.

Deutlich wurde in der Ratssitzung dabei auch, dass die Gemeinde Sigmarszell mit ihren 30 Ortsteilen wohl mehr Auslagestellen brauchen werde als Hergensweiler und Weißensberg. Insbesondere im Hinblick auf ältere Leute empfahlen die Sigmarszeller Räte der Verwaltungsgemeinschaft zudem, eine „zugesandte Notfallvariante“ anzubieten, damit das Amtsblatt auch Menschen ohne Internet und ohne mobile Endgeräte erreicht.

Geht es nach dem Willen der Sigmarszeller Ratsmitglieder, so soll sich künftig die Verwaltung der VG ums Layout kümmern – jedenfalls so lange diese Aufgabe durch das vorhandene Personal abgedeckt werden kann. Der Druckauftrag soll an die günstigste Bieterin vergeben werden, wobei die Verwaltung in regelmäßigen Abständen Vergleichsangebote einholen soll.

Des Weiteren möchten die Sigmarszeller Räte, dass lokale Anzeigen von Privatpersonen und Gewerbebetrieben aus dem Bereich der VG Sigmarszell kostenlos veröffentlicht werden. Davon versprechen sich die Räte ein insgesamt erhöhtes Interesse am Amtsblatt.

Verworfen hat das Gremium alle Varianten, das Amtsblatt als Abo anzubieten und zuzustellen. Denn dieser Vertriebsweg ist nicht nur teuer, sondern würde laut Bürgermeister Agthe auch zwei bis drei Werktage in Anspruch nehmen – zu zeitaufwändig bei wöchentlicher Erscheinungsweise.

Eine Absage erteilte Agthe auch der Überlegung, das Amtsblatt von eigenen Kräften austragen zu lassen, weil diese Tätigkeit unter die Bestimmungen für Mindestlohn und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse fallen würde. Ebenso wurde der Vorschlag eines Ratsmitglieds, das Amtsblatt von Schülern verteilen zu lassen, nicht weiterverfolgt.