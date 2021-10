Ampel für Fußgänger angestrebt

Die Gemeinde Sigmarszell würde in der Hauptstraße in Schlachters, etwa auf Höhe der Sparkasse und Metzgerei, gerne eine Druckknopfampel für Fußgänger errichten. Allerdings hat dies die Gemeinde nicht alleine zu entscheiden, da es sich um eine Kreisstraße handelt. Deshalb hat der Gemeinderat jetzt beschossen, eine Verkehrsbeschau durch das Landratsamt Lindau, das Staatliche Bauamt Kempten und die Polizeiinspektion Lindau für diesen Bereich zu beantragen.

Wie Bürgermeister Jörg Agthe berichtete, war eine Querungshilfe für Fußgänger bereits bei der Sanierung der Ortsdurchfahrt in den Jahren 2016 bis 2017 geprüft worden, aber als nicht genehmigungsfähig angesehen worden. Ob ein Zebrastreifen, eine Druckknopfampel oder eine Mittelinsel mit Fußgängerfurt in Betracht kommt, hängt nämlich davon ab, wie viele Fahrzeuge und Fußgänger in diesem Bereich unterwegs sind. Allerdings waren damals vorsorglich Leerrohre verlegt worden, um eventuell später eine Druckknopfampel errichten zu können.

Agthe geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen in der Ortsdurchfahrt inzwischen gestiegen ist – von etwa 2400 Fahrzeugen bei der letzten Verkehrszählung auf jetzt etwa 4500 bis 5000 Fahrzeuge am Tag. Zudem rechnet er damit, dass wegen des künftigen Bahnhalts in Schlachters auch mehr Fußgänger unterwegs sein werden. Die Kosten einer Druckknopfampel bezifferte er auf rund 30 000 Euro. Der Gemeinderat setzt jetzt auf eine erneute Prüfung ihres Anliegens und erklärte sich grundsätzlich bereit, die Hälfte der Kosten zu übernehmen.